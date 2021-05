Le vaccin Covid fonctionne alors que la carte montre la chute des décès – vérifiez combien dans votre région | UK | Nouvelles

Le long verrouillage et les efforts du NHS pour administrer le vaccin contre le coronavirus commencent à porter leurs fruits. Les décès ont considérablement diminué depuis le début de l’année – bien que la variante indienne voit le taux de déclin ralentir quelque peu.

Les données de l’ONS montrent qu’avril était le premier mois depuis août 2020 où le nombre de décès était inférieur à la moyenne quinquennale.

Les données de l’ONS ont également montré que Covid était la neuvième cause de décès en Angleterre en avril, son classement le plus bas depuis septembre 2020.

Un total de 941 décès étaient dus au coronavirus en avril, soit l’équivalent de 2,4% de tous les décès en Angleterre. 35 autres ont été enregistrés au Pays de Galles.

Le nombre de cas a également considérablement diminué, bien que le taux de déclin ait ralenti ces dernières semaines avec l’émergence de la variante indienne.

Plus de trois millions de personnes en Écosse ont reçu leur première dose et deux millions au Pays de Galles.

L’Irlande du Nord a administré plus d’un million de premières doses.

Plus de secondes doses sont actuellement administrées que de premières doses, car les personnes des groupes prioritaires antérieurs reçoivent leurs injections de rappel.

Les premiers vaccins sont maintenant offerts aux personnes dans la trentaine dans certaines régions du Royaume-Uni.

Actuellement, les personnes âgées de 35 ans et plus en Angleterre, les plus de 30 ans en Irlande du Nord, les personnes âgées de 40 ans et plus en Écosse et les plus de 40 ans au Pays de Galles peuvent prendre des rendez-vous.

Tous les adultes du Royaume-Uni devraient se voir proposer leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus d’ici la fin du mois de juillet.

Le nombre de premières doses administrées chaque jour est maintenant en moyenne d’environ 175 000 – une baisse par rapport à une moyenne d’environ 500 000 à la mi-mars – alors que le calendrier des secondes doses entre en vigueur.

En moyenne, environ 350 000 secondes sont actuellement administrées par jour.

Le Royaume-Uni a trois vaccins approuvés pour utilisation: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca et Moderna, qui nécessitent tous deux doses pour une protection maximale.

La campagne pour atteindre le plus de personnes le plus rapidement possible a été stimulée par un changement de politique début janvier – pour donner la priorité à la première dose d’un vaccin, avec une deuxième dose jusqu’à 12 semaines plus tard, un écart plus important que prévu initialement.

Public Health England a estimé que 11700 décès ont été évités chez des personnes âgées de 60 ans ou plus en Angleterre, sous l’effet direct de la vaccination, jusqu’au 25 avril 2021.

Les progrès réalisés au Royaume-Uni jusqu’à présent signifient que le pays continue de figurer parmi les pays ayant les taux de vaccination les plus élevés au monde.