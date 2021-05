Le vaccin Covid fonctionnera contre la variante indienne – Boris exhorté à continuer d’assouplir le verrouillage | UK | Nouvelles

Le gouvernement est maintenant invité à «garder ses nerfs» et à continuer d’assouplir les restrictions. Les craintes concernant les variantes de Covid ont été rejetées comme «alarmistes» et «pessimistes» par les experts, car aucune souche à ce jour n’a échappé de manière significative au vaccin ou au système immunitaire. De nouvelles variantes se produisent tout le temps et les vaccins en cours de déploiement permettront d’éviter des maladies graves, a-t-on soutenu.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vendredi que la variante indienne pourrait entraîner une «perturbation grave» de l’assouplissement du verrouillage le 21 juin après que les données de modélisation aient suggéré qu’elle pourrait être plus transmissible.

Les experts ont recommandé une approche prudente, avertissant que les vaccins actuels pourraient être moins efficaces pour prévenir les cas bénins ou réduire la propagation de la variante indienne.

Cependant, le professeur Anthony Brookes de l’Université de Leicester a déclaré que toutes les souches de Covid-19 connues ne différaient que marginalement au niveau génétique et que le simple fait qu’une variante se propageait plus rapidement dans un pays ne signifiait pas qu’elle se comporterait de la même manière dans un autre.

Au lieu de cela, l’environnement et le comportement ont autant d’impact sur les souches qui se propagent et deviennent dominantes sur les autres, a-t-il déclaré.

Il a déclaré: «Les récentes déclarations du gouvernement sur la variante indienne pourraient bien être considérées à la fois comme pessimistes et alarmistes.»

«Il y aura un taux de désabonnement constant dans lequel les souches réussissent le mieux à des moments et à des endroits différents – exactement comme nous l’avons vu depuis le début de la pandémie.

«Ces changements progressifs se produisent à mesure que le virus évolue et ne sont vraiment pas assez importants pour rendre le système immunitaire totalement incapable de les reconnaître.

«La variante indienne peut ou non avoir un petit avantage de transmission par rapport à la souche prédominante« Kent »dans le contexte britannique actuel, mais les données ne sont pas particulièrement troublantes.

«Cela ne change pas la façon dont les vaccins fonctionnent, qui consiste à prévenir les infections graves en maintenant le risque de Covid comparable à d’autres virus respiratoires avec lesquels nous vivons déjà.»

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que les vaccins réduiraient l’impact, mais a appelé à la prudence à mesure que le verrouillage se relèverait.

Il a ajouté que les vaccins pourraient être moins efficaces pour arrêter la transmission de la nouvelle souche.

Il a déclaré: «Je pense que les vaccins aideront à freiner la propagation de ce virus, mais nous devons être vigilants et nous devons juste voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines.»

Il a dit que la situation était différente de celle de janvier parce que nous avons maintenant une «population hautement vaccinée».

Cependant, il a ajouté que les vaccins «peuvent être moins efficaces contre les maladies bénignes, mais nous ne pensons pas qu’ils sont moins efficaces contre les maladies graves».

“Mais en plus d’être moins efficaces contre une maladie bénigne, ils sont presque certainement moins efficaces contre la transmission.”

Sir Mark Walport, de Sage, a déclaré que le Premier ministre avait «raison d’être très préoccupé par ce qui se passait».

Il a déclaré à BBC Breakfast: «La course entre le virus et la vaccination vient de s’intensifier et il existe un degré élevé de confiance scientifique que cette nouvelle variante est jusqu’à 50% plus transmissible que la variante B117 précédente.

“Donc, si vous voulez, le tranchant du couteau sur lequel repose la course vient de s’aiguiser.”

Il a ajouté que les gens ne devraient pas cesser de prendre des précautions même après les vaccinations et a déclaré: «Ce n’est pas parce que quelqu’un peut faire quelque chose que nous devrions le faire.

«Donc, dans la mesure du possible, si nous pouvons profiter des avantages de l’air frais et rencontrer des gens à l’extérieur, cela a beaucoup de sens.»