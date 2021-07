Le vaccin Covishield fabriqué en Inde obtient un « laissez-passer vert » en Suisse et dans 7 autres pays de l’UE

in

Le régulateur européen des médicaments n’a approuvé que quatre vaccins contre le coronavirus, à savoir Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Au milieu des multiples revers des régulateurs européens des médicaments, le vaccin Covishield, dans un élan significatif, a été accepté par le régulateur suisse des médicaments avec sept autres pays européens. Selon des sources citées par l’agence de presse ANI, outre la Suisse, les autres pays ayant approuvé Covishield sont entre autres l’Autriche, l’Allemagne, la Slovénie, la Grèce, l’Islande, l’Irlande et l’Espagne. Les bénéficiaires qui ont reçu le vaccin Covishield pourront désormais demander un laissez-passer vert pour visiter ces pays, ont indiqué à l’agence de presse ANI les principales sources diplomatiques impliquées dans le processus.

Les sources diplomatiques ont indiqué que les pays ont accepté le vaccin à bas prix Covishield et ont accepté d’inclure les personnes ayant reçu le vaccin sur la liste des voyageurs éligibles. Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse à un rythme soutenu dans plusieurs pays, les pays ouvrent leurs frontières aux personnes vaccinées par des vaccins contre le coronavirus cliniquement certifiés.

Dans un autre signal positif pour les bénéficiaires de Covishield, l’ambassade d’Allemagne dans une déclaration cruciale a fait allusion à l’approbation du vaccin Covishield. L’ambassade a déclaré que les versions des vaccins approuvés par l’UE, y compris la production sous licence ou originale, sont équivalentes aux vaccins déjà approuvés pour la preuve de la protection vaccinale.

Dans un revers majeur pour le nombre de bénéficiaires du vaccin Covishield et du fabricant Serum Institute of India, l’Union européenne n’avait pas approuvé le vaccin Covishield fabriqué en Inde. L’organisme de réglementation des médicaments de l’Union européenne a déclaré que la version indienne d’AstraZeneca et le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford pourraient avoir développé des différences par rapport au vaccin d’origine en raison du changement des conditions de fabrication dans différents contextes.

Le régulateur européen des médicaments n’a approuvé que quatre vaccins contre le coronavirus, à savoir Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Cependant, le régulateur européen des médicaments a déclaré que les pays individuels de l’Union européenne sont libres de répondre à un appel concernant la délivrance de laissez-passer verts aux voyageurs vaccinés avec le vaccin Covishield.

