Le vaccin CSIC vise 2022

« Il faut être préparé aux différentes variantes delCOVID& rdquor;. C’est ainsi qu’a été direct le chercheur du CSIC, Vicente Larraga, lors de son intervention au congrès sur la « silver économie » qui s’est tenu jeudi et vendredi au théâtre Ramos Carrión de Zamora. Le médecin a tenu une allocution axée sur le travail de son équipe pour trouver un vaccin et en a profité pour lancer différentes réflexions sur la pandémie. Inutile de dire que l’impact du COVID a eu et continue d’avoir sur la vie des personnes âgées.

En ce sens, Larraga a prédit que « La maladie va être longue & rdquor; en société et reconnu que son évolution à moyen ou long terme est un mystère. Ainsi, selon lui, la recherche devrait se concentrer sur la limitation des risques, et le travail politique devrait se concentrer sur des questions qui dépendent de leur propre volonté et aussi de leur générosité.

A ce stade, le chercheur du SCCI parlait très clairement : «Tant qu’il y aura des gens dans le monde qui ne seront pas protégés, nous ne serons pas en sécurité ici& rdquor ;, a prévenu Larraga, qui a déclaré que « les pays développés doivent faire un effort pour protéger les autres & rdquor ;. C’est-à-dire aux habitants des territoires dont les capacités logistiques et économiques sont moindres.

« Toute la population doit être vaccinée, même dans les zones qui ne peuvent pas payer les doses & rdquor ;, le professeur du CSIC a précisé qu’il tenait à préciser que les vaccins des laboratoires comme Pfizer ou Moderna « fonctionnent très bien & rdquor ;, ce qui n’est pas un obstacle pour d’autres qui sont en route peuvent également avoir un effet positif sur le contrôle de la pandémie.

Larraga a affirmé quee « aucun vaccin n’est en retard & rdquor; et a souligné que ceux qui sont acceptés par les organismes de contrôle « auront toujours un certain avantage & rdquor ;. Par conséquent, les efforts de la SCCI continuent de se concentrer sur le développement de un antidote qui pourrait voir le jour tout au long de l’année 2022, bien que le chercheur ait évité de donner des délais précis pour sa mise en œuvre.

L’expert a reconnu des progrès dans le bon sens, comme celui qui témoigne de son efficacité à 100 % dans les dernières expérimentations menées sur des souris : « C’est un vaccin qui ne nécessite pas de congélation, qui sera facile à distribuer et qui, de plus , est relativement simple et bon marché à produire, alors que ceux du moment sont très chers & rdquor;, a expliqué Larraga, qui a montré dans ses slides comment cet antidote à ADN serait inoculé. Le système utilisé nécessitera un distributeur qui appliquera le sérum par voie intramusculaire : « Cela ne représente pas un grand inconfort, moins qu’une ponction & rdquor;, trancha l’enquêteur.

Autres présentations

Le dernier jour du congrès de la « silver economy » à Zamora a permis de mettre sur la table de nombreuses questions liées au vieillissement et aux soins aux personnes âgées, auxquelles ont participé des professionnels du secteur de la santé mais aussi des entreprises qui ont voulu apporter leur contribution et votre dose de connaissances à l’événement.

Dans ce sens, a été encadrée la présentation de la directrice des Solutions Technologiques du Groupe Tecopy, Aurora López, qui a contribué à valoriser la table sur les expériences résidentielles. Le représentant de l’entreprise a expliqué le contexte dans lequel les technologies innovantes sont applicables aux maisons de retraite, dont le paradigme pourrait changer, notamment à la suite de ce qui s’est passé dans ces centres pendant la pandémie.