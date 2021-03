Le vaccin est sûr – et nous sommes de retour sur la voie de la liberté | Politique | Nouvelles

Le vaccin AstraZeneca « sûr et efficace » déclare l’EMA

Les avertissements d’une baisse de l’offre, associés à des craintes infondées en matière de sécurité, avaient envoyé des ondes de choc à travers le pays cette semaine. Mais le Premier ministre a promis que le gouvernement a encore des millions de doses à distribuer et que notre chemin vers la liberté ne sera pas retardé par des pénuries de jab. Il a déclaré: «Nous offrirons toujours une première dose à chaque adulte d’ici la fin du mois de juillet, donc il n’y a pas de changement pour les prochaines étapes de la feuille de route.

«Le jab d’Oxford est sûr, et le jab Pfizer est sûr. Ce qui n’est pas sûr, c’est d’attraper Covid, c’est pourquoi il est si important que nous recevions tous nos coups dès que notre tour arrive. M. Johnson, qui recevra aujourd’hui un vaccin Oxford / AstraZeneca, a déclaré que les preuves médicales ont confirmé à une écrasante majorité que le vaccin est sûr. Il a pris la parole après que l’Agence européenne des médicaments a officiellement certifié le jab d’Oxford «sûr et efficace» et a rejeté la panique dans plus d’une douzaine de pays de l’UE le liant à de rares caillots sanguins dans le cerveau. L’Allemagne reprendra l’administration du jab d’Oxford aujourd’hui. L’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas ont déclaré qu’ils suivraient l’exemple la semaine prochaine. La France et l’Italie devraient également reprendre les vaccinations par injection d’Oxford à partir d’aujourd’hui après le verdict. Un avertissement concernant la réduction des approvisionnements des fabricants de vaccins a été émis dans une lettre divulguée par les chefs du NHS plus tôt cette semaine.

Mais le gouvernement a déclaré hier que le problème était dû à la nécessité de retester un lot de 1,7 million de doses sous des contrôles de sécurité «rigoureux». Il y avait également un retard dans les importations attendues du Serum Institute of India, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde. Un incendie s’est déclaré à l’institut en janvier, bien que les médias aient déclaré que la production de vaccins n’avait pas été affectée. M. Johnson a démenti les informations selon lesquelles le gouvernement indien était intervenu pour restreindre le mouvement des doses. Il a déclaré: «Nous avons toujours dit que dans un programme de vaccination de ce rythme et de cette ampleur, certaines interruptions d’approvisionnement sont inévitables et il est vrai qu’à court terme, nous recevons moins de vaccins que ce que nous avions prévu il y a une semaine. » Mais il a déclaré qu’une offre suffisante était en cours pour permettre au gouvernement «d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés». M. Johnson a ajouté: «Nous avons maintenant vacciné plus de 25 millions de personnes dans tout le Royaume-Uni – plus que l’ensemble de la population de nombreux pays et nos progrès sur la voie de la liberté se poursuivent sans contrôle.

«Nous restons sur la bonne voie pour récupérer ce que nous aimons, pour revoir nos familles et amis, pour retourner dans nos pubs locaux, nos gymnases et installations sportives et, bien sûr, nos magasins. «En l’occurrence, je reçois le mien demain. «Et le centre où je me fais piquer utilise actuellement le vaccin Oxford / AstraZeneca pour ceux qui reçoivent leur première dose, et c’est celui que j’aurai. «Et laissez-moi aussi vous assurer – si vous vous présentez après avoir reçu votre lettre, nous avons les coups pour vous. Les responsables gouvernementaux craignent que la suspension des injections d’Oxford en Allemagne, en France, en Espagne, en Irlande et dans d’autres pays de l’UE n’ait entraîné une légère baisse du nombre de personnes se présentant pour des injections au Royaume-Uni. Une source de Downing Street a déclaré: «Il y a eu une baisse au début de la semaine lorsque les rapports sur ce qui se passait en Europe ont été publiés. «Il y a eu un certain nombre de rendez-vous manqués.

«Les rapports ont évidemment suscité des inquiétudes. Les gens ne sont que des humains. » Le médecin-chef Chris Whitty a également reconnu l’impact sur les injections avec un «très petit» nombre de rendez-vous manqués. Il a déclaré: «Il y a des rapports anecdotiques qui, j’en suis sûr, seront exacts selon lesquels, dans certains endroits, quelques personnes ne sont pas venues immédiatement après avoir entendu la nouvelle.» Le professeur Whitty a prédit que «des données très rassurantes» de l’Agence européenne des médicaments, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé ne montrant aucun lien avec les caillots sanguins conduiraient les gens à continuer à se présenter pour des injections. Il a ajouté: «Des chiffres presque records ont été enregistrés en termes de personnes prenant le vaccin. «Dans l’ensemble, il n’y a aucune preuve d’un problème important, à savoir que les gens ne veulent pas de vaccination. «Le grand public est, comme toujours, sensé et constant à ce sujet. Ils comprennent que c’est une maladie dangereuse.

Donnant son verdict sur le vaccin d’Oxford hier, l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’il n’y avait pas d’augmentation globale du risque de caillots sanguins avec le vaccin. Si quoi que ce soit, le jab était plus susceptible de réduire le risque global de caillots, a-t-on dit. Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, a déclaré: «Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. «C’est un vaccin sûr et efficace. Ses avantages dans la protection des personnes contre Covid-19, avec les risques de décès et d’hospitalisation associés, l’emportent sur les risques possibles. «Le comité a également conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins. «Si c’était moi, je serais vacciné demain.» Le Dr June Raine, directeur général de la MHRA, a déclaré qu’il avait déterminé que les avantages du vaccin Oxford / AstraZeneca «l’emportent largement sur les risques».

Elle a ajouté: « Vous devriez continuer à recevoir votre vaccin lorsque vous recevez l’appel ou la deuxième dose dès que vous êtes contacté. » Pendant ce temps, le Premier ministre a déclaré qu’il poursuivrait un mémorial national permanent pour commémorer les victimes de la pandémie. M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que le gouvernement «poursuivra certainement» la création d’un hommage. Mais le numéro 10 a déclaré qu’il n’y avait «pas encore de détails» sur ce à quoi cela pourrait ressembler et quand il sera dévoilé. M. Johnson a également déclaré qu’il marquerait le premier anniversaire du verrouillage le 23 mars. Il a déclaré: «Le jour de l’anniversaire, bien sûr, je le marquerai, comme je suis sûr que des millions d’autres le feront à travers le pays. «Et sur l’idée d’un mémorial national – oui, nous allons certainement poursuivre dans ce sens, et beaucoup de bonnes suggestions ont déjà été faites, et vous en entendrez davantage à ce sujet en temps voulu.»

