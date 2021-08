Le vaccin Valneva n’a pas encore été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), mais le vaccin a été testé au Royaume-Uni. Valneva est également utilisé dans le premier essai de rappel du vaccin Covid au monde. La société pharmaceutique française livrera d’abord son vaccin au Royaume-Uni, car l’UE et la France n’ont pas commandé de doses à l’avance.

Le vaccin Valneva a déjà été précommandé par le gouvernement britannique, la fabrication ayant lieu à Livingston, en Écosse.

Des rapports suggèrent que le Royaume-Uni a obtenu une commande de 190 millions de doses sur cinq ans.

La livraison des 60 premiers millions des 100 millions de doses commandées par le gouvernement britannique devrait se poursuivre au premier trimestre de l’année prochaine, le reste devant également être livré en 2022.

Les autorités britanniques ont des options pour que 90 millions de doses supplémentaires soient livrées entre 2023 et 2025, ce qui porterait la valeur totale de la commande à 1,4 milliard d’euros (1,2 milliard de livres sterling).

Cependant, dans une gaffe pour l’UE et la France, aucun accord n’a été conclu avec Valneva pour livrer des doses de vaccin au bloc.

Les discussions entamées début 2020 ont été avortées, au motif que “l’entreprise française n’avait pas rempli les conditions” d’une commercialisation en Europe.

Dans une interview en avril, après que Valneva ait annulé les pourparlers, le directeur général Thomas Lingelbach a déclaré qu’ils avaient “tourné en rond” sans progresser.

Valneva indique sur son site que les discussions ont repris avec la Commission européenne en janvier, et sont “toujours en cours” en juillet 2021.

Le président de Valneva, Franck Grimaud, s’était précédemment déclaré prêt à envisager la production de son vaccin ailleurs qu’en Écosse, si les discussions avec l’UE aboutissent.

Début mai, une dizaine de pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont indiqué vouloir commander eux-mêmes les vaccins plutôt que via le système d’approvisionnement du bloc.

David Lawrence, directeur financier de la société, a déclaré que Valneva “parlait avec divers gouvernements”.

Il a ajouté : « Nous pensons que notre vaccin inactivé peut apporter une contribution majeure à la lutte en cours contre la pandémie et restons déterminés à le mettre sur le marché. »

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia et spécialiste des maladies infectieuses, a ajouté : « La question est de savoir à qui s’adresse, car nous avons commandé plus qu’assez de vaccin Pfizer pour vacciner tout le monde. [in the UK] en automne.

“Je pense que nous l’avons fait pour pouvoir le mettre en place et le faire fonctionner et le donner ou le vendre à d’autres pays sur toute la ligne.”

Fabien Semat, directeur de la télévision nationale de l’Union Populaire Républicaine (UPR), s’est demandé si « le vaccin français bientôt interdit en France ?

Il s’agit du dernier coup dur en matière d’approvisionnement en vaccins pour l’UE et la France, après que les 27 États membres ont accepté un programme d’approvisionnement conjoint en juin de l’année dernière.

En janvier 2021, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca pour tous les groupes d’âge, mais un certain nombre de pays de l’UE ont initialement refusé de recommander son utilisation aux personnes de plus de 65 ans.

En mars, la société de sondage YouGov a suggéré que seulement un tiers des Allemands et 23% des Français interrogés considéraient que c’était sûr.

Le bloc a également mis du temps à s’entendre avec AstraZeneca, ce qui a entraîné une réduction des livraisons attendues au premier trimestre de cette année.

L’UE a poursuivi AstraZeneca en justice pour l’obliger à fournir plus de doses de vaccin, mais a perdu après que la société a blâmé les problèmes de production et a insisté sur le fait qu’elle avait “pleinement respecté” son contrat.