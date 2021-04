Le vaccin Johnson et Johnson peut reprendre, portera des avertissements ⋆ 10z viral

Les États-Unis devraient reprendre les vaccinations Johnson & Johnson Covid-19, un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandé vendredi, après une pause de 11 jours. Les membres du panel ont voté par 10 contre 4 pour recommander de lever la pause sur le vaccin, mais ont conseillé d’ajouter un avertissement sur le risque accru de caillots sanguins très rares mais graves.

Avec la Food and Drug Administration, le CDC a recommandé la pause le 13 avril après avoir reçu six rapports de caillots sanguins dangereux dans le cerveau parmi les plus de 7 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin Johnson & Johnson (divulgation: cet écrivain est une femme plus de 50 personnes qui ont reçu le vaccin J&J le 13 mars et n’ont subi aucun effet secondaire majeur).

[Photo by Scott Olson/Getty Images]

Le comité consultatif du CDC (appelé le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation) s’est réuni pour examiner les données de cas disponibles le 14 avril et faire une recommandation sur la façon de procéder. En fin de compte, cependant, le comité a estimé qu’il n’avait pas suffisamment d’informations pour faire une recommandation à ce moment-là et a plutôt décidé de se réunir à nouveau cette semaine.

D’après la modélisation réalisée par Johnson et Johnson: Si la vaccination se poursuit pour toutes les personnes de 18 ans et plus, elle sauverait la vie de 600 à 1400 personnes sur une période de 6 mois, contre seulement 26 à 45 cas de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS). * tous les cas de TTS ne sont pas mortels! pic.twitter.com/PdkeknqlXi – Armin Nowroozpoor MD (@nowroozpoor) 23 avril 2021

De nouvelles informations sont également apparues, notamment des rapports faisant état de neuf autres cas confirmés, pour un total de 15. Parmi les cas confirmés, trois patients sont décédés et sept autres restent hospitalisés. Tous les cas concernaient des femmes, et tous sauf deux concernaient des femmes âgées de 18 à 49 ans. Sept concernaient des femmes dans la trentaine, survenant à un taux de 11,8 par million de doses du vaccin Johnson & Johnson administrées. Aucune condition médicale ou médicament n’a lié les cas, y compris l’obésité ou l’utilisation de pilules contraceptives.

La recommandation du groupe n’est pas contraignante; il reviendra maintenant au directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui décidera s’il faut l’accepter formellement. Walensky a déclaré à l’émission «AUJOURD’HUI» qu’elle s’attendait à «prendre une décision rapidement».

«Nous recommandons aux personnes qui ont reçu le vaccin Johnson and Johnson de surveiller les symptômes tels que des maux de tête intenses, des douleurs abdominales, des douleurs dans les jambes ou un essoufflement pendant 21 jours après la vaccination et en aviser leur médecin s’ils doivent se développer.» – OR Health Authority (@OHAOregon) 23 avril 2021

La combinaison extrêmement rare de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire est appelée «thrombose avec syndrome de thrombocytopénie» ou TTS. Les plaquettes sont des composants du sang qui provoquent la coagulation; il est inhabituel d’avoir des caillots sanguins et de faibles plaquettes en même temps. Les symptômes ont généralement commencé au moins six jours après l’administration du vaccin Johnson & Johnson, généralement avec des maux de tête, des frissons, de la fièvre, des nausées, une faiblesse et des douleurs à l’estomac.

Hier, plus de personnes sont mortes lors de fusillades de masse que de caillots sanguins lors des vaccinations de Johnson et Johnson, juste au cas où vous vous demanderiez ce qui est plus susceptible de vous tuer. – J’ai tourné avec Lysol (@ BlackKnight10k) 16 avril 2021

On ne sait pas quand les tirs reprendront. La Food and Drug Administration doit également modifier le libellé de l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Johnson & Johnson afin de refléter les risques potentiels.