Le vaccin nasal Covid-19 se prépare pour le déploiement en janvier en Inde ; Voici comment ce sera un « changeur de jeu »

Le vaccin nasal est administré par le nez et non par seringue, ce qui facilite son application aux enfants. Il peut générer une réponse immunitaire sur le site de l’infection dans les voies respiratoires à partir des voies respiratoires nasales et convient particulièrement aux enfants car il bloque à la fois l’infection et la transmission de Covid-19.

Le Premier ministre Narendra Modi, samedi, dans son discours à la nation, a annoncé que le premier vaccin à ADN au monde, un vaccin nasal à trois doses de Zydus Cadila, sera bientôt disponible pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Inde.

L’annonce intervient à un moment crucial où l’Inde assiste à une forte augmentation de la variante Omicron de Covid-19 et alors que l’Organisation mondiale de la santé a réitéré la vaccination comme le seul moyen de sortir d’une éventuelle troisième vague.

Qu’est-ce qu’un vaccin nasal

Comment le vaccin nasal sera administré

Le vaccin sera administré à l’aide d’un applicateur sans aiguille par opposition aux seringues traditionnelles. L’applicateur s’appelle « PharmaJet ».

PharmaJet est un applicateur sans aiguille pour assurer l’administration intradermique du vaccin sans douleur, ce qui entraîne également une réduction significative de tout type d’effets secondaires majeurs. Les trois doses de ZyCoV-D doivent être administrées à 28 jours d’intervalle.

Quels autres vaccins nasaux sont en cours de développement en Inde ?

Outre Zydus Cadila, Bharat Biotech développe un vaccin nasal BBV154 pour les enfants en collaboration avec la Washington University School of Medicine (WUSM). Bharat Biotech a demandé un accord réglementaire pour mener des essais de phase 3 de son vaccin nasal Covid-19 qui peut être utilisé comme injection de rappel pour les personnes vaccinées avec Covaxin et Covishield.

Le Serum Institute of India (SII), qui administre déjà une seringue à base de Covaxin et en développe une autre pour les enfants, teste également l’efficacité du vaccin intransal COVI-VAC Covid en collaboration avec le fabricant de vaccins basé à New York Codagenix.

Qu’est-ce que l’OMS a à dire sur les vaccins intranasaux ?

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré que le vaccin nasal pourrait « changer la donne pour les enfants », car il est facile à administrer et confère une immunité locale au niveau des voies respiratoires. .

