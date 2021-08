Le vaccin Pfizer approuvé n’est pas encore disponible ⋆ 10z viral

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Les profiteurs de Covid Vaccine prétendent que maintenant le vaccin est officiellement approuvé, il peut être mandaté. Ceci est faux pour deux raisons.

L’une des raisons est que toutes les procédures médicales, y compris l’inoculation, nécessitent en vertu de la loi un « consentement éclairé ». Par conséquent, la vaccination ne peut pas être légalement obligatoire. Les entreprises américaines essaient de contourner la loi en disant qu’elles n’exigent pas que quiconque soit vacciné, mais si vous choisissez de travailler pour l’entreprise, la vaccination est une condition d’emploi.

L’autre raison est que la FDA n’a pas donné son approbation finale aux stocks existants de vaccin de Pfizer. Cette fourniture n’était autorisée qu’en cas d’utilisation d’urgence et reste soumise à cette autorisation. La FDA a réautorisé ou renouvelé l’autorisation d’utilisation en émergence (EUA) des stocks existants.

La FDA fait la distinction entre le vaccin EUA, qui protège Pfizer de toute responsabilité, et le vaccin approuvé, nommé Comirnaty. Les vaccins sont les mêmes, mais le vaccin approuvé n’a pas été exonéré de responsabilité, il y a donc une différence juridique. Il est peu probable que Pfizer commercialise Comirnaty tant qu’elle n’aura pas obtenu l’immunité de responsabilité pour le Comirnaty approuvé. En attendant, il existe un approvisionnement en vaccin autorisé par l’EUA à utiliser.

L’essentiel est que le vaccin actuellement utilisé et produit sous autorisation de l’EUA n’a pas l’approbation finale de la FDA. Pour le Comirnaty qui n’a pas encore été produit, Pfizer est responsable des décès et des blessures. Par conséquent, les doses de la nouvelle production approuvée ne sont pas disponibles. La FDA corrompue et son propriétaire de Big Pharma comptent sur les non vaccinés ainsi que sur les médecins pour ne pas remarquer la distinction et opter pour le vaccin EUA non approuvé en pensant qu’il est enfin approuvé et donc sûr.

La lettre de 13 pages de la FDA à Pfizer est alambiquée. Ne connaissant pas le jargon de la FDA, il est possible que j’aie mal compris la lettre. Vous trouverez ci-joint un PDF de la lettre si vous voulez vous essayer à déchiffrer le sens.

