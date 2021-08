Le vaccin Pfizer-BioNtech Covid-19 a obtenu l’approbation complète de l’US-FDA ; Voici ce que cela signifie

Le vaccin Pfizer-BioNTech covid-19 a été mis à disposition pour administration à partir du 11 décembre 2020

Le vaccin Covid-19 de Pfizer est devenu le premier vaccin entièrement approuvé aux États-Unis. Le vaccin à dose twp utilisé pour la prévention du Covid-19 chez les personnes de plus de 16 ans sera désormais commercialisé sous le nom de Comirnaty.

L’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) reste quant à elle pour les bénéficiaires dans les tranches d’âge de 12 à 15 ans et pour les troisièmes doses ou doses de rappel du vaccin chez les personnes immunodéprimées. La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) prendra. Un appel à donner un signe de tête complet au vaccin après que de nouvelles données sur son efficacité dans la population plus jeune soient disponibles.

Alors que Pfizer reçoit les normes les plus élevées de la FDA en matière de sécurité et d’efficacité des vaccins, le gouvernement américain espère que de plus en plus de personnes non vaccinées se présenteront et se feront vacciner.

Ce que signifie EUA

La FDA n’accorde une autorisation d’utilisation d’urgence à un médicament qu’après avoir obtenu suffisamment de données établissant que ses avantages potentiels l’emportent sur ses risques potentiels lors de son utilisation. Une demande d’EUA peut être envisagée lorsqu’il existe suffisamment de données pour prouver l’efficacité d’un médicament après trois phases d’essais cliniques.

L’EUA accordé au vaccin Pfizer-BioNTech était auparavant basé sur des données d’efficacité et de sécurité issues d’essais cliniques contrôlés randomisés menés sur des milliers de personnes, après quoi il a été mis à disposition pour administration le 11 décembre 2020, à partir du 11 décembre 2020, sur des personnes de plus de 16 ans. L’utilisation de Ts a été étendue aux personnes âgées de 15 à 12 ans à partir de mai de cette année, car des cas de variante Delta ont été observés.

Comment l’approbation complète de la FDA contribuera à la campagne de vaccination

La FDA a étudié les données d’efficacité de plus de 20 000 échantillons et 20 000 cas où un placebo a été appliqué sur des sujets âgés de 16 ans ou plus. Des évaluations ont été faites sur la base de 22 000 personnes randomisées ayant reçu des vaccins et le même nombre de personnes ayant reçu des injections de placebo.

Sur la base de ces résultats de l’essai, les vaccins BioNTech se sont révélés efficaces à 91% pour prévenir Covid-19. Les participants ont été suivis pendant quatre mois après la deuxième dose pour vérifier si la vaccination produisait des effets secondaires et d’autres résultats en matière de sécurité. Mais l’EUA ne donne aux fabricants que deux mois pour le processus de suivi afin de mettre les vaccins à la disposition du grand public au plus tôt.

Pfizer a suivi 12 000 receveurs pendant au moins six mois après leur avoir administré des doses de vaccin. La FDA confirme que le vaccin s’est avéré efficace pour prévenir le Covid-19 et ses conséquences graves comme la mort ou l’hospitalisation.

