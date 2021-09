Le vaccin Pfizer multiplie par trois la myocardite ⋆ 10z virale

par le Dr Joseph Mercola, Mercola :

L’HISTOIRE EN UN COUP D’IL Une grande étude menée en Israël a révélé que le jab d’ARNm COVID-19 de Pfizer est associé à un risque trois fois plus élevé de myocardite, entraînant la maladie à un taux de un à cinq événements pour 100 000 personnes. D’autres risques élevés ont également été identifiés à la suite du jab COVID, y compris la lymphadénopathie (enflure des ganglions lymphatiques), l’appendicite et l’infection par le zona Lorsque la myocardite survient, elle réduit la capacité de votre cœur à pomper et peut provoquer des rythmes cardiaques rapides ou anormaux qui peuvent être mortels Dans les cas graves, la myocardite peut provoquer des dommages au muscle cardiaque et entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une mort subite d’origine cardiaque ; en août 2021, la Nouvelle-Zélande a signalé le décès d’une femme à la suite du vaccin COVID-19 de Pfizer, qui, selon eux, était dû à une myocardite induite par le vaccin. 9 injections pour les 12-15 ans en bonne santé

Alors que l’administration massive de jabs COVID-19 se poursuit dans le monde entier, nous commençons à voir certains des effets secondaires les plus courants émerger. La myocardite, ou inflammation du muscle cardiaque, en fait partie. Cette affection peut provoquer des symptômes similaires à une crise cardiaque, notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement, des battements cardiaques anormaux et de la fatigue.1

Une grande étude menée en Israël2 a révélé que le jab d’ARNm Pfizer COVID-19 est associé à un risque trois fois plus élevé de myocardite,3 conduisant à la maladie à un taux de un à cinq événements excessifs pour 100 000 personnes.4 D’autres risques élevés ont également été identifiés à la suite de le jab COVID, y compris la lymphadénopathie (ganglions lymphatiques enflés), l’appendicite et l’infection à herpès zoster.5

Pfizer COVID Jab présente un risque pour le cœur

L’étude cas-témoins dans le monde réel menée en Israël comprenait une moyenne de 884 828 personnes âgées de 16 ans et plus dans chacun des deux groupes : un vacciné et un témoin.6 Le risque accru de myocardite était clair, les chercheurs notant :7

« Le risque semble être le plus élevé chez les jeunes hommes. Nous avons constaté que le risque de myocardite augmentait d’un facteur trois après la vaccination, ce qui se traduisait par environ 3 événements excédentaires pour 100 000 personnes ; l’intervalle de confiance à 95 % indiquait que des valeurs comprises entre 1 et 5 événements excédentaires pour 100 000 personnes étaient compatibles avec nos données.

Parmi les 21 personnes atteintes de myocardite dans le groupe vacciné, l’âge médian était de 25 ans (intervalle interquartile, 20 à 34) et 90,9 % étaient des hommes.

Lorsque la myocardite survient, elle réduit la capacité de votre cœur à pomper et peut provoquer des rythmes cardiaques rapides ou anormaux qui peuvent être mortels. Dans les cas graves, la myocardite peut causer des dommages permanents au muscle cardiaque et entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une mort subite d’origine cardiaque.8 En août 2021, la Nouvelle-Zélande a signalé le décès d’une femme à la suite du vaccin COVID-19 de Pfizer, qu’elle croire était due à une myocardite induite par le vaccin.9

Le décès a incité le ministère de la Santé à publier une déclaration pour s’assurer que « les professionnels de la santé et les consommateurs restent vigilants et sont conscients des signes de myocardite et de péricardite » après le jab.10

Un certain nombre d’études ont maintenant trouvé un lien entre les jabs COVID-19 et la myocardite. Dans un rapport de cas de septembre-octobre 2021 avec revue de la littérature, il a été conclu que « les résultats de ce scénario de cas confirment la myocardite comme une complication probable des vaccins COVID-19 ». six patients de sexe masculin avec un âge médian de 23 ans.12

Une étude similaire publiée dans Pediatrics13 a rapporté sept cas de myocardite aiguë ou de myopéricardite chez des adolescents de sexe masculin par ailleurs en bonne santé. Chacun avait ressenti des douleurs thoraciques dans les quatre jours suivant la réception de la deuxième dose du vaccin COVID-19 de Pfizer. Les données publiées dans JAMA Cardiology14 par des médecins de la marine, de l’armée et de l’armée de l’air ont également révélé un taux de myocardite plus élevé que prévu chez le personnel militaire américain ayant reçu un vaccin COVID-19.

Le Dr Charles Hoffe, un médecin de famille de Lytton, en Colombie-Britannique, a déclaré aux responsables de la santé que ses patients souffraient d’effets indésirables des vaccins à ARNm COVID-19, y compris la myocardite.15 À propos de ses jeunes patients de sexe masculin, Hoffe a expliqué: «Ils ont en permanence cœurs abîmés.”:16

« Peu importe à quel point c’est doux, ils ne pourront pas faire ce qu’ils faisaient parce que le muscle cardiaque ne se régénère pas. Les perspectives à long terme sont très sombres et à chaque tir successif, cela ajoutera plus de dégâts. Les dommages sont cumulatifs car vous obtenez progressivement plus de capillaires endommagés.

Les autorités déconseillent la vaccination des 12 à 15 ans

En raison du risque de myocardite, le Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) britannique a déconseillé les injections de COVID-9 pour les enfants de 12 à 15 ans en bonne santé. Adam Finn, membre de JCVI, a déclaré à . :17

« … le nombre de cas graves que nous voyons de COVID chez les enfants de cet âge est vraiment très faible. Il existe des incertitudes sur les implications à long terme de (myocardite), et cela rend la balance risques-bénéfices pour ces enfants vraiment très serrée et beaucoup plus serrée que nous ne serions à l’aise de faire la recommandation. »

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquêtent également sur la myocardite et la péricardite, qui sont une inflammation de la paroi externe du cœur, à la suite de jabs d’ARNm COVID-19, déclarant que plus de 1 000 cas ont été signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) depuis avril 2021.18 Selon le CDC :19

« Au 25 août 2021, le VAERS a reçu 1 377 rapports de myocardite ou de péricardite chez des personnes de 30 ans et moins qui ont reçu le vaccin COVID-19…

La plupart des cas ont été signalés après la vaccination par l’ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna), en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Grâce au suivi, y compris l’examen des dossiers médicaux, le CDC et la FDA ont confirmé 798 rapports de myocardite ou de péricardite. Le CDC et ses partenaires enquêtent sur ces rapports pour évaluer s’il existe un lien avec la vaccination contre le COVID-19. »

Malgré le risque, le CDC conseille toujours aux enfants âgés de 12 ans et plus de recevoir le vaccin, et le 23 août 2021, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’injection d’ARNm COVID-19 de Pfizer, désormais vendue sous le nom de marque Comirnaty, pour les personnes de 16 ans et plus20.

La FDA répertorie la myocardite dans les informations de prescription de Jab

L’approbation de l’injection représente l’approbation la plus rapide de l’histoire21, accordée moins de quatre mois après que Pfizer a demandé une licence le 7 mai 2021.22 Elle est également basée sur seulement six mois de données provenant de 44 060 personnes âgées de 16 ans et plus.23,24 La moitié d’entre eux ont reçu les injections et la moitié ont initialement reçu un placebo.

Cependant, au cours de la deuxième semaine de décembre 2020, Pfizer a levé l’aveugle du groupe témoin et 93 % des témoins ont choisi de recevoir la véritable injection plutôt que de rester dans le groupe témoin pour le reste de l’essai, qui devrait se poursuivre pendant encore deux ans. Dans leurs informations de prescription, le risque d’inflammation cardiaque est reconnu. Tel que rapporté par STAT News :25

« Les informations de prescription de la FDA pour le vaccin incluent son risque associé de myocardite et de péricardite, deux types d’inflammation cardiaque qui sont rarement apparus chez les personnes qui ont reçu les vaccins à ARNm, principalement dans les sept jours après le deuxième coup, les responsables de la santé ont déclaré.

Les hommes de moins de 40 ans semblent être plus à risque que les femmes et les hommes plus âgés, le risque le plus élevé étant observé chez les garçons de 12 à 17 ans.

De plus, dans sa lettre d’approbation pour Comirnaty, la FDA ordonne à Pfizer de mener des recherches pour étudier le risque d’inflammation dans et autour du cœur, car les mécanismes de déclaration volontaire sont insuffisants.26

La FDA a accepté le calendrier suggéré par Pfizer pour l’étude post-approbation visant à évaluer l’incidence de l’inflammation du cœur et du sac cardiaque, qui comprend la soumission d’un rapport intermédiaire fin octobre 2023, une date d’achèvement de l’étude le 30 juin 2025 et la soumission de un rapport final le 31 octobre 2025.

La protéine de pointe dans le jab est inflammatoire

Le Dr Robert Malone, l’inventeur de la technologie de plate-forme centrale de vaccins à ARNm et à ADN27, a courageusement mis en garde contre les dangers des injections de COVID-19, en partie à cause de la protéine de pointe qu’ils contiennent.

Sous sa forme native dans le SRAS-CoV-2, la protéine de pointe est responsable des pathologies de l’infection virale, et sous sa forme sauvage, elle est connue pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique, provoquer des dommages cellulaires (cytotoxicité) et, a déclaré Malone, “est actif dans la manipulation de la biologie des cellules qui recouvrent l’intérieur de vos vaisseaux sanguins – les cellules endothéliales vasculaires, en partie grâce à son interaction avec l’ACE2, qui contrôle la contraction des vaisseaux sanguins, la pression artérielle et d’autres choses.”28

Malone est bien conscient des actions de la protéine de pointe, car il a travaillé pour identifier un médicament efficace qui a fonctionné en bloquant l’action de l’enzyme COX-2, qui est une enzyme inflammatoire clé. Dans l’un de ses articles, il a expliqué comment la protéine de pointe et une autre protéine du virus activent directement le promoteur COX-2 dans les cellules infectées.

Cette prise de conscience de la protéine de pointe en tant que protéine biologiquement active l’a amené à alerter la FDA à l’automne 2020 sur les risques associés. Ses collègues de la FDA ont transféré ses préoccupations à la direction de l’examen de la FDA, qui a rejeté ses préoccupations, affirmant qu’ils ne pensaient pas que la protéine de pointe était biologiquement active et qu’il n’y avait pas suffisamment de documentation par ailleurs. Comme l’histoire le révèle maintenant, ils ont procédé à l’EUA.

Cependant, il a depuis été révélé que la protéine de pointe à elle seule suffit à provoquer une inflammation et des dommages au système vasculaire, même indépendamment d’un virus.29 Les caillots sanguins sont une autre préoccupation sérieuse liée à la protéine de pointe. D’après Hoffe :30

“[It] devient une partie de la paroi cellulaire de votre endothélium vasculaire, ce qui signifie que ces cellules, qui tapissent vos vaisseaux sanguins, qui sont censés être lisses pour que votre sang circule bien, ont maintenant ces petits morceaux épineux qui dépassent.

Il est donc absolument inévitable que des caillots sanguins se forment, car vos plaquettes sanguines circulent dans vos vaisseaux et le but des plaquettes sanguines est de détecter un vaisseau endommagé et de bloquer ces dommages lorsqu’il commence à saigner.

Ainsi, lorsqu’une plaquette traverse un capillaire et frappe soudainement toutes ces pointes de covid qui font saillie dans le vaisseau intérieur… des caillots sanguins se formeront pour bloquer ce vaisseau. C’est ainsi que fonctionnent les plaquettes.

Hoffe a effectué le test D-dimère sur ses patients dans les quatre à sept jours suivant la réception d’une injection de COVID-19 et a constaté que 62% présentaient des signes de coagulation.31

Lire la suite @ Mercola.com