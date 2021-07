Le VAERS signale la plus forte augmentation d’une semaine des décès alors qu’un nouveau plan de propagande vaccinale est annoncé ⋆ 10z viral

Plus de 2 000 nouveaux décès ont été ajoutés en une semaine au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), selon le dernier vidage de données des Centers for Disease Controls (CDC).

En une semaine, le nombre de décès signalés à la suite des injections de COVID-19 est passé de 6 985 à 9 048 jusqu’au 2 juillet. Au cours des 7 mois écoulés depuis le début de la distribution du COVID-19, le nombre de décès liés au vaccin dépasse 30% le nombre de total des décès signalés (6 145) tous vaccins confondus depuis la création du VAERS en 1990.

Les données comprennent 14 décès parmi le groupe d’âge de 12 à 17 ans et 438 441 événements indésirables au total ainsi que 917 décès parmi les bébés à naître. Il y a eu 56 971 visites aux urgences, 26 818 hospitalisations, 7 822 blessures mettant la vie en danger, 7 463 incapacités permanentes.

Gardez à l’esprit que nous savons que le gouvernement utilise un processus sélectif pour enregistrer les décès et que de nombreuses études dans le passé ont montré que le système VAERS ne capture que 1 à 10% du total des décès réels, ce qui signifie que le nombre réel pourrait être compris entre 90 000 et 900 000. . Comme je l’ai rapporté plus tôt cette semaine sur une discussion entre le Dr Joseph Mercola et le Dr Vladimir Zelenko, ils estiment à environ 200 000 morts américains par balle. Il existe de nombreuses histoires horribles de blessures et de décès liés au vaccin que les médecins, le gouvernement et les médias refusent de reconnaître.

Ces données sont publiées la même semaine que l’administration Biden a annoncé son plan de campagne de propagande en porte-à-porte pour amener les Américains à se soumettre à l’expérience médicale, et les médias d’entreprise qui avaient lancé des tickers de mort lorsque la “pandémie” a commencé ignorent le réel danger des jabs.

“La suppression est si flagrante et si manifeste que des médecins aux références impeccables sont déformés pour avoir simplement exprimé une opinion”, a déclaré Zelenko. “Et puis vous associez cela à des approches et des protocoles de traitement préhospitalier éprouvés qui ont fait leurs preuves pour réduire les hospitalisations et les décès de 85% et cette information est supprimée.”

Comme Mercola l’a noté, la “Food and Drug Administration n’a pas insisté sur un système de collecte de données post-vaccination robuste”. Ce vaccin n’a rien à voir avec votre santé. À moins que vous ne soyez complètement aveugle, il est clair de voir à quel point notre gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques sont corrompus. Il s’agit d’argent, de pouvoir et de contrôle.

La corruption existe depuis des décennies. Revenez au canular de la grippe porcine de 1976 lorsque l’administration Ford a institué la première “Opération Warp Speed”, bien qu’elle n’ait pas utilisé ce nom, au cours d’une année électorale pour précipiter un vaccin qui a causé un grand nombre de syndrome de Guillain-Barré et conduit à plus de morts que la grippe. En fait, toute la campagne de peur cette année-là était due à un, oui un, décès signalé de la grippe porcine d’un soldat à Fort Dix.

Les médias ont poussé la crainte qu’il s’agisse de la prochaine grippe espagnole. La seule différence par rapport à maintenant, les médias ont en fait rapporté les blessures causées par le vaccin et le gouvernement a en fait arrêté les tirs.

Le Congrès a accordé l’immunité aux fabricants de vaccins cette année-là, ce qui était unique pour ce vaccin. Puis, dans les années 1980, le gouvernement et le nouveau bureaucrate Anthony Fauci ont accordé une immunité permanente pour tous les vaccins.

Cette mort de grippe porcine à Fort Dix s’est produite en février de la même année et le vaccin était sorti en octobre, à peu près au même moment que nous avons vu avec les injections précipitées de COVID-19.

Le New York Times a rapporté le 12 octobre 1976 : « Les programmes de vaccination contre la grippe porcine dans neuf États et à Pittsburgh et ses banlieues ont été suspendus aujourd’hui, deux semaines après avoir commencé à l’échelle nationale, après la mort de trois personnes âgées qui ont reçu le vaccin hier à une clinique à Pittsburgh.

Il n’a fallu que trois décès pour que les gouverneurs commencent à arrêter le tir cette année-là, et le 16 décembre, le gouvernement fédéral a arrêté l’ensemble du programme. Nous avons plus de 9 000 morts maintenant, et personne ne cligne des yeux.

La machine de propagande a longtemps poussé les vaccins annuels contre la grippe inefficaces, et en 2009, Fauci a poussé un autre canular contre la grippe porcine. Le gouvernement, avec l’aide de ses porte-parole médiatiques, a manipulé des données et menti. Comme l’a écrit le journaliste d’investigation Jon Rappoport : « Fauci recommandait, en fait, un vaccin très dangereux pour la protection contre UNE ÉPIDÉMIE QUI N’EXISTAIT PAS DU TOUT. »

Sharyl Attkisson, qui travaillait pour CBS à l’époque, a déclaré: «Nous avons découvert grâce à nos efforts (de liberté d’information) qu’avant que le CDC n’arrête mystérieusement de compter les cas de grippe porcine, ils avaient appris que presque aucun des cas qu’ils avaient comptés comme grippe porcine n’était , en fait, (n’étaient pas) la grippe porcine ou aucune sorte de grippe du tout ! L’intérêt pour l’histoire d’un [CBS] exécutif était très enthousiaste. Il a dit que c’était « l’histoire la plus originale » qu’il avait vue sur l’ensemble de l’épidémie de grippe porcine. Mais d’autres ont poussé pour l’arrêter [after it was published on the CBS News website] et finalement non [CBS television news] émission voulait le toucher. Nous avons diffusé de nombreuses histoires évoquant l’idée d’une épidémie, mais pas celle qui jetterait un éclairage original et nouveau sur tout le battage médiatique. C’était juste, précis, légalement approuvé et une sacrée histoire. Le CDC gardant secrètes les véritables statistiques de la grippe porcine, cela signifiait que de nombreux membres du public prenaient et donnaient à leurs enfants un vaccin expérimental qui n’était peut-être pas nécessaire.

Où sont les politiciens républicains ? Ils essaient de marquer des points politiques sans rien faire, ou se séparent à CPAC pendant que l’Amérique brûle. Fauci n’a pas besoin d’être licencié, il a besoin d’être emprisonné. Et le GOP est assis sur leurs mains.

Où sont les chrétiens ? Leurs méga-églises gèrent des cliniques de vaccination, car tant d’églises américaines se sont depuis longtemps soumises au dieu de la commodité et du statut d’exonération fiscale, car elles travaillent maintenant pour l’État, pas pour Dieu.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.