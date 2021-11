Le vainqueur de Jovana Damnjanovic mène le Bayern Munich devant le SGS Essen

Le Bayern Munich a dominé le SGS Essen 2-1 pour rester au sommet de la Frauen Bundesliga. C’était une belle victoire pour les Bavarois, car le classement en championnat est actuellement très serré ! La première et la sixième place ne sont séparées que de trois points.

Faits saillants des matchs

Le Bayern Frauen a lancé le match rapidement avec un but de Klara Bühl à la 8e minute. Saki Kumagai a joué un beau ballon par-dessus dans le chemin de Bühl, et elle l’a fait exploser devant le gardien de but pour la tête. Maike Berentzen a rapidement égalisé pour Essen à la 14e minute après une brillante contre-attaque.

Jovana Damnjanovic a marqué le but vainqueur à la 51e minute pour le Bayern. C’est son premier but en Frauen Bundesliga depuis le 28 juin 2020 ! Avec un peu de chance, elle pourra utiliser ce moment formidable comme tremplin pour le reste de la saison.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

L’entraîneur Jens Scheuer a un peu tourné dans celui-ci avant un match chargé ce week-end. Giulia Gwinn s’est reposée au profit d’Hanna Glas, tandis que Lina Magull et Lea Schüller ne figuraient pas du tout jusqu’à la seconde.

Bayern XI : Benkarth – Glas, Viggósdóttir (46. Wenninger), Kumagai, Simon – Dallmann (90.+2 Asseyi), Demann (46. Magull), Zadrazil – Bühl, Damnjanović (64. Schüller), Beerensteyn (74. Rall)

Tableau et prochain match

Les Bavarois restent en tête du classement de la Frauen Bundesliga avec une avance de deux points sur Wolfsburg et Hoffenheim. Leur avance sur Bayer Leverkusen, Turbine Potsdam et Eintracht Frankfurt n’est que de trois points. C’est une table serrée en ce moment

Le Bayern sera de retour sur le terrain ce mercredi lors du déplacement en France pour affronter Lyon en UEFA Women’s Champions League. Puis, samedi prochain, il y a un ÉNORME match de championnat lorsque les Bavarois accueillent Wolfsburg sur le campus du FC Bayern.