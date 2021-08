Le vainqueur de la Coupe du monde Arsenal pourrait signer une fois qu’il rêvait de jouer pour les Gunners

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Selon Bild, Arsenal souhaite un transfert pour Corentin Tolisso cet été, et en revenant sur ses commentaires passés, le Français pourrait être ouvert au transfert.

En effet, malgré le fait que Tolisso ait joué pour certains des plus grands clubs européens, il a eu de bonnes choses à dire sur Arsenal dans le passé, déclarant qu’ils font partie des clubs pour lesquels il rêve de jouer, aux côtés du Real Madrid et de Barcelone.

L’incroyable histoire vraie derrière le mème viral ‘Lonely Fan’

BridTV

3968

L’incroyable histoire vraie derrière le mème viral ‘Lonely Fan’

839513

839513

centre

13872

Ce qu’elle a dit?

En 2016, Tolisso a admis qu’il rêvait de jouer pour Arsenal en Premier League.

“De nombreux clubs me font rêver comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Angleterre avec des équipes comme Arsenal”, a déclaré Tolisso à France Football.

« J’aime la Premier League et je pense avoir le profil. C’est le championnat qui offre aussi le plus de compétition, qui est le plus ouvert, le plus disputé et le plus spectaculaire.

Photo de Valerio Pennicino/.

Le type de joueur dont Arsenal a besoin

Arsenal a certainement besoin de ce type de joueur dans son effectif.

Tolisso respecte clairement l’histoire des Gunners et il pense avoir le bon profil pour jouer en Premier League.

L’homme du Bayern Munich est certainement assez talentueux pour jouer à ce niveau. Après tout, c’est un vainqueur de la Coupe du monde, et si les Gunners l’obtiennent, ce sera une sorte de coup d’État.

Les commentaires passés de Tolisso sur Arsenal devraient enthousiasmer la base de fans des Gunners.

Photo de FRANCK FIFE/. via .

Dans d’autres nouvelles, “Ce manque de respect”: certains Spurs réagissent aux actions du Real Madrid envers Bale hier