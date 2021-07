Le vainqueur de la Coupe du monde au Brésil, Roberto Carlos, a déclaré que l’arrière gauche de l’Angleterre et de Manchester United, Luke Shaw, avait «tout pour atteindre le sommet» alors que les fans sur Twitter le baptisent «Shawberto» en l’honneur de la légende

Cela a été tout un renouveau pour l’Anglais Luke Shaw.

Beaucoup – y compris l’as de Manchester United lui-même – pensaient que la carrière de l’arrière gauche était terminée lorsqu’il a subi une horrible fracture de la jambe contre le PSV en 2015.

Shaw a été l’une des stars les plus marquantes de l’Euro 2020 jusqu’à présent et sa performance fulgurante contre l’Ukraine lui a valu les applaudissements de nombreux

Avance rapide de six ans, le joueur de 25 ans a été l’un des meilleurs joueurs anglais à l’Euro 2020 et sa performance contre l’Ukraine samedi dernier a dominé le lot.

Il a brillamment aidé deux buts et des fans à travers le pays – et certains coéquipiers – l’ont maintenant nommé « Shawberto Carlos » en référence à l’arrière latéral emblématique du Brésil qui est l’un des meilleurs joueurs gauchers que le beau jeu ait jamais vu.

Les grands reconnaissent bien et Carlos a félicité Shaw pour sa performance contre l’Ukraine sur Instagram après la victoire 4-0.

Maintenant, l’ancien Galactico a maintenant dit à quel point il a été impressionné par l’Euro 2020 de Shaw jusqu’à présent.

Le pied gauche de Carlos a causé des ravages pendant de nombreuses années, comme celui de Shaw contre l’Ukraine

Carlos a commenté avec les applaudissements emoji sur l’image Instagram de Shaw après son affichage stellaire en Ukraine

« Il s’améliore vraiment, sa performance contre l’Ukraine était très bonne. Carlos a déclaré à l’agence de presse PA.

« Il a été une partie importante de cette équipe anglaise, avec toutes les autres.

« Il s’améliore à chaque match et je pense qu’il a tout pour atteindre le sommet. C’est l’arrière gauche de l’Angleterre, ça en dit long en soi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait des similitudes entre son jeu et l’arrière gauche anglais, Carlos a déclaré avant la demi-finale contre le Danemark : « Je n’aime pas comparer.

Carlos est l’un des footballeurs les plus emblématiques de l’histoire

«Ce sont deux périodes complètement différentes dans le football. J’ai eu mon temps et maintenant il a le sien.

“Je pense que les similitudes pourraient être qu’il a de la force et le désir de gagner, tout comme moi.”

Et Shaw a également ignoré toute comparaison possible.

“C’est juste un peu de plaisanterie et il faut en rire pour être honnête”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Les gens l’ont beaucoup dit et il m’a en fait suivi et a commenté ma photo après le match, donc je ne sais pas s’il a regardé le match, mais il a probablement pris note de ce que les gens disent sur Twitter et suit et commente sur ma photo, ce qui était très agréable pour être honnête.

Carlos rejoindra Shaw à Manchester dans les prochains mois alors que l’ancien arrière gauche du Real Madrid s’est engagé à jouer dans Soccer Aid for UNICEF au stade Etihad.

L’argent du match de cette année aidera la riposte caritative contre COVID-19 en aidant à fournir deux milliards de vaccins dans le monde.

Carlos a déclaré : « Je suis toujours ravi de jouer dans Soccer Aid for UNICEF. C’est super de voir tout le monde, on passe un bon moment et c’est pour une bonne cause, ce qui le rend encore meilleur.