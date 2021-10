Le vainqueur de la Coupe du monde s’ouvre sur l’attaquant de Tottenham; appelle à une action drastique

in

L’ancien attaquant de l’Angleterre et de West Ham, Sir Geoff Hurst, insiste sur le fait que Tottenham devrait laisser Harry Kane partir pour le bien du joueur et du club.

Kane, 28 ans, semblait déterminé à quitter le stade Tottenham Hotpsur cet été. Il a marqué 227 buts pour le club après avoir fait ses débuts il y a dix ans, mais n’a pas encore remporté d’argent. Et cela semblait être sa principale motivation pour vouloir explorer de nouvelles avenues.

Manchester City était le club le plus intéressé. Pep Guardiola n’a pas caché son désir de signer le capitaine anglais.

Mais, avec Daniel Levy jouant dur sur son évaluation, les clubs n’ont pas pu combler le fossé financier pour conclure un accord. Kane est resté dans le nord de Londres mais a regardé un l’ombre de son ancien moi.

Il n’a pas encore marqué de but en Premier League en 2021-2022 et a de nouveau fait blanc alors que les Spurs ont battu Aston Villa 2-1 dimanche. Il en a marqué six dans d’autres compétitions, dont un triplé en Ligue Europa contre NS Mura jeudi.

Cependant, la légende de la Coupe du monde Hurst pense qu’il ne sert à rien garder un joueur contre son gré.

«Pour être honnête avec vous, je m’entends bien avec les joueurs des Spurs, nous étions de bons amis il y a des années. La chose que je dirais à propos de la situation des Spurs est assez claire – ils devraient laisser partir Harry Kane », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Garder un joueur qui veut évoluer et qui mérite peut-être une opportunité de jouer en Ligue des champions.

“Le garder là avec une résistance n’est pas nécessairement bon pour le joueur et pas nécessairement bon pour le club. Je pense qu’ils devraient le faire avancer, personnellement.

“Fantastique” Kane a besoin d’une nouvelle maison

Hurst a disputé 411 matches avec les Hammers au cours d’une carrière époustouflante qui l’a vu réaliser un triplé pour l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 1966. Les Spurs et West Ham sont des rivaux traditionnels de la capitale.

Mais l’homme de 79 ans insiste sur le fait qu’il ne veut pas manquer de respect à ceux du nord de la ville lorsqu’il parle de leur talisman.

« Comprenons les choses correctement, je ne suis pas préjudiciable aux Spurs ou au club. C’est un club fantastique et je suis de très bons amis avec les joueurs d’il y a des années”, a-t-il ajouté. «Je ne suis jamais d’accord avec cette attitude antagoniste Spurs-West Ham. Je n’ai jamais accepté ça.

«Je le dis purement en tant qu’étranger en regardant le joueur et le club. Le club est super. Ils ont un bon terrain. C’est un joueur fantastique mais je pense qu’il est temps d’avancer et de progresser. C’est mon humble avis sur cette situation.

