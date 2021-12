Le vainqueur de la Ligue des champions arrive pour le rôle d’entraîneur de Tottenham après la comparaison de Dele Alli

Photo de Visual China Group via ./Visual China Group via .

Tottenham Hotspur a fait quelque chose de surprenant en faisant appel à Yaya Touré pour un rôle d’entraîneur informel dans leur configuration de jeunes.

L’Athletic rapporte que Touré se rendra à Hotspur Way deux jours par semaine, travaillant aux côtés des entraîneurs de l’académie Dean Rastrick et Chris Powell.

Antonio Conte n’aurait été informé que mercredi, Touré étant venu rencontrer le personnel et se présenter.

Il est entendu que certains des représentants de Touré sont proches de Tottenham et un accord a été conclu pour que l’Ivoirien apprenne son métier.

Touré veut acquérir le plus d’expérience possible et a entraîné en Russie, en Ukraine et même au Pays de Galles.

Touré à Tottenham se sent très Football Manager-esque

Dans la foulée de l’arrivée de Claudio Taffarel dans l’équipe d’entraîneurs de Liverpool, nous avons maintenant un autre mouvement qui semble provenir d’une sauvegarde de Football Manager.

Vous connaissez l’exercice, amener des joueurs de renom en tant qu’entraîneurs, peu importe à quel point ils sont bons, juste pour constituer une équipe d’entraîneurs étincelante.

Touré ne décroche peut-être pas un emploi à temps plein à Tottenham, mais c’est toujours une excellente opportunité pour les jeunes joueurs de Tottenham.

Des gens comme Alfie Devine et Nile John peuvent absolument apprendre une chose ou deux d’un vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions.

Dele Alli s’est même comparé à Touré en 2015 et a besoin d’une étincelle pour sauver sa carrière à Tottenham.

Même le simple fait de voir Touré autour de Hotspur Way raviverait Alli, et il peut toujours demander des conseils.

C’est un mouvement intéressant de Tottenham; cela ne durera peut-être pas très longtemps, mais Touré a un pied dans la porte et pourrait maintenant chercher à décrocher un rôle permanent dans le nord de Londres.

Dans d’autres nouvelles, « Gutted with £10m » : les fans réagissent aux informations selon lesquelles un homme clé pourrait rejoindre Crystal Palace