Le vainqueur de la Ligue des champions de Chelsea, Jorginho, a failli quitter le football, a été surnommé “le professeur” en Italie et est maintenant un improbable prétendant au Ballon d’Or qui cherche à écraser le rêve de l’Angleterre

Jorginho est à un match de devenir vainqueur de la Ligue des champions et de l’Euro 2020, le tout en l’espace de six semaines seulement.

Le milieu de terrain italien a été une lumière brillante pour l’équipe de Roberto Mancini lors du tournoi de cet été, qui se dirigera vers la finale de dimanche avec l’Angleterre invaincue lors de ses 33 dernières sorties.

Jorginho est un joueur indispensable pour le club et le pays

Ce n’est pas seulement sur la scène internationale qu’il est impressionné, le joueur de 29 ans se révélant indispensable au Chelsea de Thomas Tuchel.

Cela aurait pu se passer bien différemment pour Jorginho, qui a presque quitté le football alors que son salaire hebdomadaire n’était que de 20 euros par semaine.

Il s’est avéré qu’il avait été lésé par son agent d’alors, et sans l’intervention de sa mère, il l’aurait complètement emballé.

“Parce que Vérone n’était pas en Serie A à l’époque, ils n’avaient pas d’équipe de jeunes, alors j’ai joué dans une équipe de jeunes locale appelée Berretti”, a expliqué Jorginho, à propos de son déménagement du Brésil vers l’Europe à l’âge de 15 ans, dans une interview. sur le site officiel de Chelsea.

« Ils ont joué en Serie C1/C2. J’ai fait ça pendant deux ans. Alors que je jouais pour Berretti, j’ai rencontré un compatriote brésilien appelé Rafael qui était gardien de but.

Jorginho était le héros de l’Italie lors de sa victoire en demi-finale contre l’Espagne

« Je me suis lié d’amitié avec lui. Il me demandait ce que je faisais, depuis combien de temps j’étais là-bas, et je lui ai dit que je vivais avec 20 euros par semaine.

« Il a dit ‘Attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans’.

“Il a fait quelques recherches et il s’est avéré que mon agent avait pris de l’argent et je n’en savais rien du tout.”

Il a ajouté : « À ce moment-là, je voulais abandonner. J’étais complètement dévasté. J’en avais marre.

« J’ai téléphoné à la maison en larmes et j’ai dit à ma mère que je voulais rentrer à la maison et que je ne voulais plus jouer au football.

« Elle a dit : ‘N’y pense même pas ! Tu es si proche, tu es là depuis quelques années, je ne te laisserai pas rentrer dans la maison ! Vous devez rester là et tenir bon.

« Alors je suis resté. J’ai continué à m’entraîner avec l’équipe première.

Le transfert de 57 millions de livres sterling de Jorginho à Chelsea était une reconnaissance des obstacles qu’il avait dû surmonter auparavant

Cela a certainement payé à la fin pour Jorginho, qui a rejoint les Blues de Naples pour 57 millions de livres sterling à l’été 2018.

Il a eu du mal à obtenir l’adulation des fans de Chelsea lors de sa première campagne, le milieu de terrain étant un paratonnerre pour les critiques.

Lorsque Maurizio Sarri a quitté Stamford Bridge après une seule saison, beaucoup s’attendaient à ce que Jorginho le suive : mais abandonner n’est pas dans son ADN.

“D’autres managers ont dit que sur le terrain, il était un tigre ou un lion”, a déclaré au Daily Mail Riccardo Prisciantelli, l’ancien directeur sportif de Jorginho au Hellas Verona.

« Mais pour moi, c’était un loup. Parce que les tigres et les lions, vous pouvez les trouver au cirque. Loups? Non.

« Ils restent à se battre jusqu’au bout. Comme il le fait. Jorginho a fait de sa souffrance sa force.

Les fans de Chelsea ont utilisé Jorginho comme bouc émissaire lors de la tenue de courte durée de Sarri à Stamford Bridge

Il est largement admiré par son club et ses coéquipiers nationaux – ce qui lui a valu le surnom de « le professeur » – et il est même question que Jorginho soit un improbable prétendant au Ballon d’Or.

Dans une interview avec la même publication, l’attaquant de Naples et d’Italie Lorenzo Insigne a déclaré : « Nous avons des joueurs de qualité. Vous avez parlé de Jorginho et c’est correct.

« Il a passé des années fantastiques à Chelsea et je suis fier de l’avoir dans notre équipe.

« Ce n’est pas moi qui décide s’il mérite le Ballon d’Or, mais j’espère qu’il sera présélectionné, il le mérite, c’est un grand joueur. Je l’appelle le professeur et nous sommes tous heureux de jouer avec lui.

Sans surprise, ces remarques ont été soutenues par Sarri, qui a travaillé avec le milieu de terrain à Napoli et à Chelsea.

Jorginho pourrait soulever sa deuxième pièce d’argenterie majeure en l’espace de six semaines seulement dimanche soir

“S’il remporte le Championnat d’Europe, il est candidat au Ballon d’Or”, a déclaré Sarri à SportItalia.

«C’est un joueur raffiné et c’est pourquoi tout le monde ne le comprend pas.

« Il fait que tout semble facile, c’est sa grandeur. Quand je suis allé à Chelsea, nous avons réussi à l’arracher à Manchester City.

“Au début c’était dur de le comprendre, les fans, le journaliste, maintenant je vois qu’il est apprécié. Il était aussi le capitaine de Chelsea.

La dernière chose que les fans anglais voudront voir, c’est l’homme qui a battu l’Espagne en demi-finale pour passer du point de penalty pour sauter, sauter et faire sauter sa nation vers la gloire.

Mais n’excluez rien qui implique ce « loup »…