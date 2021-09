Le vainqueur de Ronaldo éclipse le choc pour la star de Man Utd

in

La frappe de dernière minute de Cristiano Ronaldo a valu à Manchester United une victoire 2-1 en Ligue des champions contre Villarreal, mais un Red Devil s’est démarqué pour de mauvaises raisons.

Villarreal a dominé la première mi-temps et aurait dû être en tête avec les occasions qu’ils avaient.

Ils ont pris l’avantage après 53 minutes grâce à Paco Alcacer, avant qu’Alex Telles n’égalise d’une belle frappe.

À partir de là, c’était toute la pression de Man Utd. Malgré plusieurs occasions, la pression a fini par dire. En effet, Ronaldo – qui disputait un record de 178e apparition en Ligue des champions – l’a couronné avec un vainqueur de dernière minute.

Pourtant, le vainqueur de Ronaldo a éclipsé une soirée difficile pour l’arrière droit Diogo Dalot.

Homme Utd

David de Géa : A réalisé quatre fantastiques arrêts en première mi-temps, dont un étirement sur son côté gauche. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour le premier but à bout portant et n’avait pas à faire grand-chose après cela, à part un autre arrêt tard. 8/10.

Diogo Dalot : A enduré une première mi-temps difficile contre Arnaut Danjuma, perdant plus de batailles avec l’ailier qu’il n’en a gagnées avant une passe mal placée. Bien terminé la mi-temps en défendant une contre-attaque, mais aurait dû faire mieux avec le premier but. A livré une belle croix pour une chance Edinson Cavani. 4.

Raphaël Varane : Quelques bonnes passes et tacles, avant qu’un manque de concentration ne permette à Alcacer d’entrer. 6.

Victor Lindelof : Plus silencieux que Varane en défense, mais son positionnement était parfois discutable. A joué quelques belles balles par-dessus, mais n’a pas eu besoin de grand-chose en seconde période. 5.

Telles impressionne

Alex Telles : Le plus silencieux des Homme Utdles défenseurs de la première mi-temps, mais ont fait une ou deux interceptions. Aurait pu faire mieux pour l’ouverture du score de Villarreal, mais a fait sa marque avec une égalisation fantastique avant de bloquer un effort de Boulaye Dia en fin de compte. 8.

Paul Pogba : A joué dans un rôle avancé dès le début, mais sa meilleure contribution en première mi-temps a été un tir à longue distance directement sur Geronimo Rulli. A continué de causer des problèmes à Villarreal alors que Man Utd a affirmé sa domination. 7.

Scott McTominay : A agi comme un bon balayeur dans le rôle assis, tout en jouant de belles passes vers l’avant. A frappé une belle volée tard. 6.

Mason Greenwood : A commencé à droite, mais a réussi à changer de flanc avec Jadon Sancho. Impressionné par quelques bons runs et un joli centre en seconde période. 6.

Bruno Fernandes : Impliqué dans quelques occasions en première mi-temps, mais pas d’influence majeure. Beaucoup plus vivant en première mi-temps, tirant loin de loin après 55 minutes. 7.

Jadon Sancho : Vif en première mi-temps, courant et battant les défenseurs après avoir pris l’option sûre au début du match. A contribué à quelques chances de United en deuxième mi-temps. 6.

Cristiano Ronaldo : Calme dans les 45 premiers avec peu d’occasions ou de contributions. Cela n’a pas ajouté grand-chose à United en deuxième mi-temps – jusqu’à ce qu’il surgisse dans le style de la marque pour le gagner. 9.

Suppléants :

Nemanja Matic (pour Sancho, 75) : Du bon jeu pour que United continue de fonctionner avant de trouver son vainqueur. 5.

Edinson Cavani (pour Pogba, 75) : A eu une chance fantastique de porter le score à 2-1 avec une tête, mais a gonflé ses lignes. 6.

Jesse Lingard (pour Greenwood, 90): Vous avez obtenu le coup très important pour le vainqueur de Ronaldo – une intervention cruciale. 9.

Fred (sur pour Telles, 90) : N / A.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Villarréal

Géronimo Rulli : Calme en première mi-temps, malgré quelques occasions de United. A réalisé un arrêt important de Greenwood en seconde période. 5/10.

Juan Foyth : A parfois eu du mal contre Sancho, mais a fait des blocs importants dans sa surface de réparation. Installé en seconde période, malgré la pression de United. 6.

Raul Albiol : Comme Foyth, stoïque en défense en première mi-temps avec notamment une tête dégagée d’un bon ballon par-dessus. A bien fait en seconde période avant qu’il ne sorte. 7.

Torres s’en sort bien malgré la défaite

Pau Torres : Il s’est démarqué pour sa passe calme, mais a également montré sa passe en avant pour se donner une chance en première mi-temps. 49 – bonne protection contre les fernandes. Ces passes se sont poursuivies en seconde période. 8.

Alberto Moreno : Impressionnant pour l’avenir, remportant une faute et causant des problèmes de chevauchement des courses, mais presque concédé en première mi-temps avec un dégagement sauvage. A reçu un carton jaune pour s’être plaint à l’arbitre. 5.

Dani Parejo: A gardé son sang-froid tout au long de la première mi-temps et a joué son rôle, le faisant à nouveau après la pause. 5.

Etienne Capoué : Composé d’ouverture 45 minutes, contrôlant le tempo. Sa tête calme de retour à Rulli a été suivie d’une interception sur Dalot et d’une passe pour déclencher une contre-attaque. 6.

Manu Trigueros : A eu un premier 45 mitigé, remportant le ballon à l’occasion mais le perdant également. Remplacé après 61 minutes. 5.

Yérémi Pino : Vif en attaque, mais inutile quand c’était important, son cut-back perdant le ballon et De Gea sauvant son tir. A eu du mal à affecter la seconde mi-temps alors que United dominait. 5.

Paco Alcácer : Avait une bonne tête sauvée, mais avait ensuite des chances plus faciles de marquer, tirant large avant que sa passe de contre-attaque ne soit trop longue. A bien fait de devancer les défenseurs de Man Utd et de marquer son but. Comme ses collègues attaquants, il a eu trop de mal à entrer en seconde période. 5.

Arnbaut Danjuma : Le meilleur attaquant de Villarreal en première mi-temps, alors qu’il courait Dalot en lambeaux. Belle passe aussi, et sa performance a été justifiée par la passe décisive pour le premier match. 7.

Suppléants :

Boulaye Dia (pour Alcacer, 58) : A eu du mal à entrer dans le match alors que United a commencé à dominer après son entrée en jeu. 4.

Pervis Estupinan (pour Trigueros, 61): Une bonne couverture défensive parfois. 5.

Aissa Mandi (pour Albiol, 73) : A fait juste assez pour rebuter Cavani, sinon cela aurait pu être 2-1 après 79 minutes. 5.

Moi Gomez (pour Pino, 73 ans) : Largement confronté à son propre but alors que United dominait la seconde mi-temps, à l’exception d’une course et d’un tir tardifs qui ont fait des ravages dans la surface de United. 5.

Ruben Pena (pour Moreno, 74) : Occupé pendant ses 15 minutes environ sur le terrain. 5.