Le vainqueur des Jeux olympiques de Tokyo, Neeraj Chopra, met fin à la controverse sur la « falsification » du javelot de son homologue pakistanais Nadeem – Regardez

Nrraj Chopra publie un message vidéo après avoir reçu des critiques pour sa déclaration sur la prise de javelot d’Arshad Nadeem

Le médaillé d’or olympique et athlète vedette Neeraj Chopra fait parler de lui. Récemment, alors qu’il donnait une interview, il a suscité la controverse lorsqu’il a raconté qu’il n’avait pas pu localiser son javelot et qu’après de nombreuses recherches, il l’a trouvé avec le Pakistanais Arshad Nadeem, qui était également l’un des finalistes.

Neeraj Chopra dans une récente interaction avec les médias a raconté comment il cherchait son javelot avant son premier tour, puis l’a soudainement trouvé avec son homologue pakistanais Arshad Nadeem. Il a demandé à Nadeem le javelot car il pensait que c’était le sien et après avoir remis le sien, il s’est dépêché de tirer son premier coup.

La déclaration, cependant, n’a pas été bien reçue par beaucoup de ceux qui l’ont critiqué en disant qu’il politisait l’ordre du jour. Par conséquent, Chopra dans un message vidéo récent a clarifié sa position en disant: «Je demanderais à tout le monde de ne pas m’utiliser, moi et mes commentaires, comme moyen de promouvoir vos intérêts et votre propagande. Le sport nous apprend à être ensemble et solidaires. Je suis extrêmement déçu de voir certaines réactions du public sur mes récents commentaires.

Dans un message vidéo en hindi, il a demandé à ses abonnés de ne pas faire de ses commentaires un moyen de poursuivre votre « sale agenda ». « Le sport nous apprend à tous à vivre ensemble et il faut connaître les règles avant de commenter. ” a-t-il encore ajouté.

आप सभी से विनती है की मेरे commentaires को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाए। Sports सबको एकजूट होकर साथ रहना सिखाता कमेंट करने से पहले के रूल्स जानना जरूरी होता ???????? pic.twitter.com/RLv96FZTd2 – Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 26 août 2021

Chopra a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de controverse concernant le fait de prendre son javelot à son homologue pakistanais Arshad Nadeem avant la finale des Jeux olympiques de Tokyo.

