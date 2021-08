in

Au cas où vous vous le demanderiez, Tommy Sheehan et Dean Kowalski sont en fait des amis très proches en dehors de Survivor. Mais si vous pensez que nous les reverrons un jour s’affronter à nouveau, détrompez-vous, car Sheehan avait également annoncé qu’il se retirait officiellement du jeu en disant: “J’aime trop ma vie et ma carrière pour repartir. ” Heureusement, Survivor est enfin de retour avec de nouveaux épisodes, avec la première de la saison 41 le mercredi 22 septembre à 20 h HE sur CBS.