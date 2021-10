Le vainqueur du GP de Turquie, Valtteri Bottas, prospère maintenant, il n’y a « aucune pression pour quoi que ce soit »

Valtteri Bottas a déclaré que la suppression de la pression sur son avenir lui avait permis de produire « l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues » au Grand Prix de Turquie.

Le Finlandais a hérité de la pole position à Istanbul Park lorsque son coéquipier Lewis Hamilton a reçu une pénalité de moteur, le ramenant à la 11e place sur la grille.

Cela a laissé Bottas comme principal espoir de Mercedes contre Max Verstappen de Red Bull, qui a commencé à ses côtés sur la première ligne, mais le challenger de Hamilton pour le championnat du monde des pilotes n’avait aucune réponse au rythme de la W12.

La seule vraie inquiétude pour Bottas était quand, après s’être arrêté pour des pneus intermédiaires frais sur un circuit qui était humide tout au long des 58 tours de course, il avait semblé que Charles Leclerc, qui avait pris la tête, pourrait courir jusqu’au bout sur son ensemble d’origine.

Cependant, Bottas a poursuivi et dépassé la Ferrari, Leclerc devant de toute façon s’arrêter peu de temps après.

Il s’agissait de la première victoire du joueur de 32 ans depuis le Grand Prix de Russie il y a un peu plus d’un an et est intervenue après que Mercedes a annoncé début septembre qu’il s’agirait de sa cinquième et dernière saison avec l’équipe. George Russell le remplace pour 2022, Bottas rejoignant Alfa Romeo.

« Je pense que de mon côté, je dois dire que c’est probablement l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues à ce jour », a déclaré Bottas aux journalistes après son triomphe. « C’est génial.

« J’ai l’impression que depuis Monza [the first race after the announcement] Je vais bien et j’ai moins de pression à ce sujet – eh bien, il n’y a aucune pression sur quoi que ce soit, donc je peux juste me concentrer sur la conduite et cela semble fonctionner.

Cela a été une campagne difficile pour Bottas, c’est pourquoi il est remplacé par Russell, mais ce fut un week-end sans défauts importants.

« À part une petite oscillation dans le virage 1, il n’y a eu aucune erreur, tout était sous contrôle », a-t-il ajouté.

« La voiture a été vraiment bonne dans toutes les conditions et j’avais une très bonne confiance avec elle et je pouvais vraiment la contrôler.

« C’est presque comme un soulagement que j’aie gagné une course cette année. Cela faisait longtemps et ce n’était pas une victoire facile.

C’était à cause des conditions plutôt que d’une menace de derrière – et il y avait la cerise sur le gâteau sous la forme d’un point bonus pour le tour le plus rapide.

« Lorsqu’il n’y a qu’une seule ligne de séchage, il n’est pas nécessaire de trop s’éloigner, il fallait donc absolument se concentrer tout au long de la course », a-t-il ajouté. « C’est difficile et cela ressemble à une victoire bien méritée.

« À la fin, j’ai fait le tour le plus rapide, juste pour le plaisir, et je l’ai eu ! »