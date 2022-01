Le vainqueur du jeu RJ Barrett a été édité sur « Runaway » de Kanye West

Il y a peu de choses dans le sport plus excitantes qu’un buzzer pour gagner un match et l’ailier des Knicks RJ Barrett nous a rappelé pourquoi jeudi.

Après un début de saison chaud, New York a actuellement un record de défaites en 2021-22. Si la saison se terminait aujourd’hui, ils devraient gagner plusieurs matchs de play-in pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ce n’est pas exactement le pas en avant qu’ils espéraient faire après une course excitante en séries éliminatoires l’an dernier.

C’est pourquoi, face à leur rival de longue date, les Boston Celtics, le 6 janvier, c’était un match à gagner. Mais heureusement pour les Knicks, à l’expiration du temps imparti, Barrett a scellé l’accord avec un 3 points à couper le souffle pour gagner le match.

C’est exactement le coup de pouce moral dont la franchise – et plus important encore, la base de fans – avait besoin. Dans le cadre de la célébration, de superbes modifications du buzzer-beater ont circulé sur les réseaux sociaux. L’un de mes préférés était le supercut qui comprenait tous les angles capturés à la caméra.

Cependant, rien ne vaut la contribution d’Andrew Claudio de la Knicks Film School. Il a édité le plan gagnant de Barrett sur la chanson à succès de Kanye West en 2010 « Runaway » de My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Au fur et à mesure que les notes de piano graves se développent, cette chanson fait un travail formidable pour créer un suspense jusqu’à ce que l’accompagnement démarre environ trente secondes après le début de la piste.

Claudio a fait un travail fantastique en synchronisant le gagnant du jeu pour atteindre son apogée au moment où la chanson prend une nouvelle vie avec plus d’instrumentation et de puissance. C’est un montage presque sans faute.

Cependant, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que quelqu’un a répondu à Claudio en lui disant qu’il aurait dû utiliser la version « Bing Bong » de la chanson avec l’aimable autorisation de @misc_mashups sur TikTok. C’est normal étant donné que ces deux mots sont devenus le slogan de l’équipe !

J’ai été assez surpris d’apprendre qu’il y avait un montage « Bing Bong » de la chanson de Kanye West. Mais les règles d’Internet dictent que si quelque chose existe, il en existe probablement une version dans votre fandom.

Donc, si Claudio avait décidé d’utiliser la version « Coney West » de la chanson (qui règle automatiquement cette vidéo Sidetalk pour créer la musique de Kanye, y compris même la ligne emblématique qui appelle par erreur le président américain Joe Byron) lorsqu’il a fait le montage, il aurait probablement ressemblé à quelque chose comme ça :

À ce stade de la saison, les fans les plus purs et durs des Knicks pourraient penser que « Bing Bong » est un peu surjoué. Leur cri de ralliement a été utilisé contre eux lorsqu’ils ont commencé à perdre plus souvent, ce qui n’est jamais amusant.

Cependant, si vous êtes un fan des Knicks, il est difficile de ne pas aimer quoi que ce soit lorsqu’il est modifié par rapport au premier vainqueur de jeu de Barrett de sa carrière.