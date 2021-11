Le vainqueur du match de Luka Doncic mène à une double injure

Luka Doncic a recommencé.

Nous avons vu que la superstar des Dallas Mavericks a frappé des vainqueurs de match absolument incroyables au cours des années où il a été dans la NBA, et il en a ajouté un autre à la bobine des faits saillants samedi soir avec un tir pour battre le buzzer et les Boston Celtics, un prendre du recul qui semblait presque sans effort.

Ce qui est encore mieux pour moi, c’est la réaction après la prise de vue pendant l’interview. On lui a demandé de prendre le monde à travers cette possession finale, et il a simplement secoué la tête et a dit: « Oh [expletive]. » Puis? Il s’est rendu compte qu’il maudissait en direct à l’antenne, alors il a ensuite dit: « Oh [expletive]! » au fait qu’il a laissé tomber ce mot.

Or!

« Oh merde. » Luka ne pouvait pas croire qu’il avait frappé le vainqueur du jeu 😂 pic.twitter.com/Nir99PSByK – SportsCenter (@SportsCenter) 7 novembre 2021

Voici le gagnant du jeu sous plusieurs angles.

Luka arrive à sa place.

Luka recule.

Luka plus de 3 défenseurs.

Luka avec le #TissotBuzzerBeater.#ThisIsYourTime, Luka Doncic❗️ pic.twitter.com/5oByDpVNuH – NBA (@NBA) 7 novembre 2021

LUKA POUR LA GAGNE !!!!!!!! @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/ykrX8S7JGS – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 7 novembre 2021

Il est incroyable.

