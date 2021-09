Le vainqueur du titre de Man Utd atténue la pression de Solskjaer avec une revendication clé de Villarreal

L’ancien défenseur de Manchester United, John O’Shea, a rejeté l’idée que la rencontre de mercredi en Ligue des champions soit une victoire incontournable pour les Red Devils et Ole Gunnar Solskjaer.

United entame son deuxième affrontement dans le Groupe F après sa défaite contre les Young Boys lors de son match d’ouverture. À plus long terme, cependant, le club a perdu trois de ses quatre derniers matches.

Cette course les a vus quitter la Coupe Carabao et perdre à Old Trafford contre Aston Villa.

La répétition de la finale de la Ligue Europa la saison dernière contre Villarreal est l’occasion pour United de prouver sa progression.

Ils ont fait trois signatures importantes depuis la défaite aux tirs au but, dont Cristiano Ronaldo. Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, est également sous pression pour montrer des progrès, mais O’Shea a retiré une partie de l’importance du match.

“Je ne dirais pas qu’il faut gagner, car évidemment la façon dont la qualification fonctionne”, a déclaré l’ancien défenseur à talkSPORT.

“Mais, oui, ils chercheront évidemment une victoire surtout à domicile et surtout après le premier match et le résultat en Suisse.

« Oui, ils chercheront également à rebondir après le week-end et je suis sûr qu’ils seront pleinement concentrés dessus et nous connaissons tous Villarreal et Unai Emery – ils ne sont pas non plus des tasses donc ce sera difficile une.

“Ils voudront rebondir et je suis sûr qu’ils le feront.”

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a fait face aux critiques de son ancien coéquipier Gary Neville.

Neville a insisté sur le fait que l’équipe United de Solskjaer ressemblait à un groupe d’individus remportant des matchs en quelques instants.

Solskjaer riposte à Neville

Mais Solskjaer a déclaré à propos du nouvel appel de Neville pour l’argenterie à United avant la fin de la saison prochaine : « La pression est un privilège. Pour travailler dans cet environnement, vous devez l’accepter.

«Je dois dire que j’ai été soutenu et que les progrès ont bien fonctionné.

«Le soutien que j’ai me semble que nous nous en tenons à ce plan. Les attentes se sont améliorées avec les meilleures signatures et performances. Je suis ici pour gagner, Gary le sait.

« Nous y arriverons, espérons-le vers avril et mai. »

United affrontera Everton en Premier League samedi après sa dernière sortie en Ligue des champions.

