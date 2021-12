Le vainqueur du titre de Sergio Aguero a-t-il été le moment le PLUS mémorable de Prem? Ou le coup de pied de kung-fu d’Eric Cantona, ou le coup de gueule Fergie de Kevin Keegan… CINQ moments emblématiques de haut vol

Alors que le rideau tombe sur la carrière de footballeur estimée de Sergio Aguero, son moment marquant en Premier League est sans aucun doute son dernier but vainqueur du titre pour Manchester City en 2012.

Avec Manchester United ayant déjà gagné à Sunderland et City derrière QPR 2-1 à domicile, le trophée de la Premier League semble encore une fois destiné à Old Trafford et Sir Alex Ferguson.

EDGE: le coup de pied de kung-fu de Cantona, la diatribe de Fergie de Keegan, Aguerooooo… CINQ moments emblématiques de la Premier League

Mais quand Edin Dzeko a égalisé City à la 90e minute et que Sergio Aguero a frappé au plus profond des arrêts de jeu pour remporter le titre aux hommes de Roberto Mancini… un pur pandémonium au stade Etihad.

Même en mettant ce moment de côté, la Premier League a livré d’innombrables moments emblématiques depuis sa formation en 1992.

« Let’s be ‘avin you ! » de Delia Smith, le but de David Beckham de sa propre moitié et « Collymore se rapproche ! » ne touche même pas la surface.

Regardez la vidéo ci-dessous pour cinq des moments les plus mémorables d’EDGE en Premier League…

