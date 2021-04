Le vainqueur en série Jose Mourinho n’a pas reçu “ le soutien et les outils appropriés ” pour réussir à Tottenham, affirme Simon Jordan

Jose Mourinho DOIT avoir du temps et du soutien pour ramener Tottenham au niveau élite, selon Simon Jordan.

Mourinho est en charge des Spurs depuis 18 mois et a été critiqué pour le manque de progrès que le club a fait pendant cette période.

Jose Mourinho est en charge de Tottenham depuis décembre 2019

Cette saison, les Spurs se sont déjà écrasés de la Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb en huitièmes de finale, et en Premier League, ils sont actuellement à six points des quatre premiers.

Ils ont perdu 3-1 contre Manchester United dimanche pour infliger un coup supplémentaire à leurs espoirs en Ligue des champions.

Le club du nord de Londres peut cependant mettre fin à sa sécheresse de 13 ans, alors qu’il affrontera Man City lors de la finale de la Coupe Carabao plus tard ce mois-ci.

Mourinho a été battu par son ancien club Man United dimanche

Mourinho a été largement blâmé pour le manque de progrès de Tottenham, avec des affirmations que le club a même fait marche arrière sur sa montre.

Mais l’ancien propriétaire du Crystal Palace, Jordan, estime que le «vainqueur en série» n’a pas reçu tous les outils pour réussir dans le nord de Londres.

“Ce gars a gagné quelque chose dans chaque club de football où il a été”, a déclaré le spécialiste de talkSPORT à Jim White.

«Il est chez les Spurs depuis 18 mois et les Spurs étaient l’équipe la plus faible parmi les six premiers de la division en termes de talent.

«Maintenant, je ne donne pas de laissez-passer à Mourinho parce que certaines des choses qu’il dit et fait sont stupides et il est un peu machiavélique dans la façon dont il se tord et se plie dans le vent.

Des questions ont été posées à Jose Mourinho cette saison

“[But] cette équipe de Tottenham ne peut pas défendre. Ils ne sont pas assez bons, des joueurs comme Serge Aurier ne sont pas assez bons.

«À moins qu’il ne reçoive le soutien et les outils appropriés, et je ne pense pas que Tottenham le fera, alors vous allez constater que Mourinho va placer Tottenham sixième ou cinquième de la ligue au meilleur.

Tottenham est le seul club avec lequel Mourinho n’a pas encore remporté de trophée au cours de son illustre carrière de manager.

À partir de Porto en 2002, il a ensuite dirigé Chelsea (deux fois), l’Inter Milan, le Real Madrid et Man United.

Il a remporté huit titres de champion ainsi que deux ligues de champions et des dizaines d’autres compétitions de coupe.