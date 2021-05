Le vainqueur italien Maneskin Damiano David nie la “ consommation de drogue ” ⋆ .

Maneskin a remporté le concours Eurovision de la chanson 2021 pour l’Italie (Photo: EPA)

Damiano David, du groupe italien Maneskin, vainqueur du concours Eurovision de la chanson 2021, a critiqué les allégations selon lesquelles il consommait de la drogue pendant l’émission.

Maneskin a remporté la compétition de cette année avec son entrée, Zitti e buoni, marquant un incroyable 524 points, loin devant l’entrée du Royaume-Uni avec James Newman subissant une défaite dévastatrice avec zéro point.

Alors que la finale se déroulait samedi, des images ont commencé à circuler en ligne montrant le chanteur de Maneskin Damiano David se penchant vers la table, ce qui a conduit beaucoup à supposer qu’il consommait de la cocaïne.

Cependant, Damiano et ses camarades de groupe ont nié avec véhémence qu’il consommait de la drogue et ont déclaré qu’il prenait simplement du verre sur la table.

Lorsqu’il a été confronté au moment dans la vidéo lors de la conférence de presse de l’Eurovision, Damiano a déclaré: “ Thomas [guitarist Thomas Raggi] cassé un verre… Je ne consomme pas de drogue, s’il vous plaît les gars, ne dites pas ça.

«Ne dis pas ça vraiment. Pas de cocaïne, ne dis pas ça.

Le groupe a ensuite publié une déclaration sur leurs histoires Instagram et a déclaré: “ Nous sommes vraiment choqués par ce que certaines personnes disent que Damiano se drogue.

«Je n’ai pas de drogue… .Pas de cocaïne s’il vous plaît, ne dites pas ça». Le chanteur italien #Eurovision, interrogé sur la vidéo en circulation de lui semblant renifler quelque chose sur la table à la télévision en direct. pic.twitter.com/XekD9f4TrB – Megha Mohan (@meghamohan) 22 mai 2021

«Nous sommes vraiment contre la drogue et nous n’avons jamais consommé de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester, car nous n’avons rien à cacher. Nous sommes ici pour jouer de la musique et nous sommes très heureux de notre victoire à l’Eurovision et nous tenons à remercier tout le monde de nous soutenir. ”

«Rock ‘n Roll ne meurt jamais. Nous vous aimons », ont-ils ajouté.

L’Eurovision a débuté à Rotterdam avec une affaire réduite, qui n’a vu que 3500 fans dans l’Ahoy Arena sous instruction stricte de rester assis.

Le groupe a publié une déclaration en réponse aux allégations de drogue (Photo: @maneskinofficial, Instagram)



Damiano a nié avec véhémence les allégations (Photo: EPA)

Cependant, Måneskin n’a pas pu s’empêcher de montrer son enthousiasme lorsqu’ils ont gagné grâce à leur Zitti E Buoni, motivé par le riff (traduit vaguement par “ tais-toi et sois-toi bien ”).

Montant sur scène pour récupérer leur trophée, le chanteur principal a déclaré: “Nous voulons juste dire à toute l’Europe, au monde entier, le rock and roll ne meurt jamais!”

Le Royaume-Uni était représenté par le frère aîné de la star de la pop star John Newman, James Newman qui a interprété le morceau Embers. Il s’est qualifié automatiquement car le Royaume-Uni détient l’une des places garanties dans la finale en tant que soutien financier majeur du concours.

Cependant, il n’a marqué aucun point dans tous les pays et n’a rien gagné au vote populaire. Malgré le mauvais résultat, James n’a pas été déçu de sa performance et a tweeté après être monté sur scène: “ C’était incroyable. ”

Du côté le plus brillant, Embers a porté le classement iTunes au numéro six après sa performance.

