Le vaisseau amiral du Brexit sera équipé d’une salle de panique à l’épreuve des bombes – à l’intérieur du navire de 200 millions de livres sterling | Politique | Nouvelles

Il intervient alors que l’on craint de plus en plus qu’il ne soit la cible de pirates, de groupes djihadistes et d’organisations terroristes. Hier soir, une source navale senior du Fleet Command a déclaré : « Les navires sont confrontés à un éventail accru de menaces, des missiles basés à terre aux tentatives d’arraisonnement et aux véhicules aériens sans pilote maritimes. « Bien qu’il soit peu probable que le nouveau yacht se retrouve face à des situations hostiles, la décision a été prise d’inclure la citadelle.

« Il fournira un espace hautement sécurisé qui est scellé contre les attaques chimiques et biologiques.

“Pendant que les invités s’abritent dans cette zone verrouillée, le capitaine et son équipe devront opérer avec des combinaisons de guerre chimique et des respirateurs et éloigner le navire du danger à la meilleure vitesse.”

L’inclusion de citadelles est désormais considérée comme la meilleure pratique sur les navires marchands suite à une augmentation de la piraterie et d’autres types d’attaques.

En octobre de l’année dernière, 22 membres d’équipage du Nave Andromeda, battant pavillon libérien, se sont réfugiés dans une citadelle lorsque le navire a été envahi par des passagers clandestins dans la Manche.

Le détournement présumé a pris fin lorsque des membres du Special Boat Service ont pris d’assaut le navire.

Tom Chant, directeur général de la Society of Maritime Industries, a déclaré : « L’installation de citadelles à bord des navires marchands et des grands yachts est une pratique de sécurité courante, offrant aux équipages un espace sécurisé avec des moyens de communication et des fournitures d’urgence. »

Le public a eu un aperçu effrayant des attaques de pirates dans le film à succès de 2013 Captain Phillips, avec Tom Hanks.

Le film a été inspiré par le détournement en 2009 du Maersk Alabama battant pavillon américain, lorsque le capitaine Richard Phillips a été pris en otage par des pirates somaliens.

La construction du vaisseau amiral devrait commencer dès l’année prochaine. Il entrera en service dans les quatre prochaines années.

Le navire sera composé de marins de la Royal Navy et transportera une équipe de protection armée.

Mais la salle de panique assurera la sécurité des membres de la famille royale, des ministres et des ambassadeurs commerciaux si d’autres défenses échouent.

La forteresse sera conçue pour transporter un maximum de 25 personnes, et comprendra une cuisine et une salle de bain. Il sera suffisamment robuste pour se protéger des attaques chimiques et biologiques.

La zone de sécurité contiendra une suite de communication et générera sa propre alimentation en air sûr pendant 24 heures, ont ajouté des sources.

Bien que surnommé le nouveau “Royal Yacht”, le navire de 7 500 tonnes sera un navire plutôt qu’un engin de luxe.

Il sera propulsé par des moteurs diesel électriques et comprendra des suites VIP, un centre de conférence et une salle de réception suffisamment grande pour accueillir 200 personnes.

D’une longueur de 410 pieds, il devrait également accueillir un pont d’envol suffisamment grand pour faire atterrir un hélicoptère Merlin ou Chinook. Il remplacera HMY Britannia, présenté à une jeune reine Elizabeth en 1954.

Le Britannia a parcouru 1 087 623 milles marins lors de 696 visites à l’étranger et de 272 visites nationales jusqu’à sa mise hors service en 1997.

Comme Britannia, le nouveau navire sera escorté par un navire de guerre de la Royal Navy lors de tournées à l’étranger, suite à la décision de ne pas produire un navire militaire à double rôle entièrement armé.

Des sources ont confirmé qu’il s’agissait de garantir qu’il serait toujours disponible pour les opérations dites “d’alimentation douce”. Ne transportant que des capacités défensives classifiées, il serait donc moins susceptible de se présenter comme une cible militaire aux nations hostiles.

La semaine dernière, les suggestions de Downing Street selon lesquelles son coût total devrait être pris en charge par le ministère de la Défense à court d’argent ont éclaté en une ferraille interministérielle.

Cependant, il a été confirmé plus tard que seul le processus d’approvisionnement initial serait payé sur le budget de la défense pour battre les règles de l’Organisation mondiale du commerce. La Royal Navy devra assumer ses coûts de fonctionnement annuels de 5 millions de livres sterling.