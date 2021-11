Le vaisseau spatial Crew-3 de SpaceX a déjà une nouvelle date de lancement

08/11/2021 à 11h21 CET

SpaceX et ses partenaires ont toujours du mal à mettre Crew-3 en orbite. La NASA a de nouveau retardé le lancement de la mission, jusqu’au 10 novembre à 21h03 HE., qui dans notre horaire serait 3h03. Ils ont déplacé la date de décollage après avoir décidé retourner Crew-2 (qui a été retardé jusqu’au 8 novembre) en premier et éviter les « considérations météorologiques » affectant le lancement et la récupération du module, selon l’Agence spatiale européenne. SpaceX a noté qu’il y avait un 80 pour cent de chance de conditions météorologiques favorables pour la nouvelle date.

L’équipage-3 devrait amarrez à la Station spatiale internationale vers 1 h 10 du matin dans notre créneau horaire le 11 novembre. Le lancement était initialement prévu pour Halloween, mais a été retardé jusqu’au 3 novembre en raison d’effets météorologiques défavorables. La Nasa a à nouveau reporté la sortie, visant une sortie le 6 novembre fin, après qu’un membre d’équipage eut subi un « problème médical mineur ».

Les retards sont courants sur les vols spatiauxy compris les vols Crew Dragon, mais la mission Crew-3 a subi plus d’événements imprévus que prévu en raison de ces semaines chargées de revers. Bien que SpaceX et ses agences alliées n’aient pas vraiment le choix à cet égard, ce n’est pas ce qu’ils voudraient faire alors qu’ils essaient de rendre les vols spatiaux privés plus routiniers.