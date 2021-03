Le vaisseau spatial de chasse aux astéroïdes de la NASA prend enfin forme – .

Il y a seulement 5 ans, la NASA a lancé son vaisseau spatial OSIRIS-REx pour une mission de visite de la roche spatiale connue sous le nom de Bennu. Bennu est un gros astéroïde rocheux qui a été un excellent sujet d’étude, et la fidèle sonde de la NASA a non seulement cartographié sa surface et fait un tas d’observations, mais a également effectué un prélèvement d’échantillons. Le vaisseau spatial est actuellement sur le chemin du retour sur Terre, mais cela n’empêche pas l’agence spatiale de se préparer à envoyer un autre engin de haute technologie à la recherche d’un astéroïde totalement différent.

La nouvelle mission espère examiner de près l’astéroïde connu sous le nom de Psyché. La sonde, connue de manière informelle sous le nom de «vaisseau spatial Psyche» et n’ayant pas de nom propre à ce stade, a subi tous les tests de composants et diverses étapes requises d’un vaisseau spatial de la NASA et vient d’entrer dans sa phase d’assemblage final. La NASA présente le processus d’assemblage dans un nouveau billet de blog sur son site Web.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Cette étape finale d’assemblage attendait un composant très important de l’engin spatial. Le châssis de propulsion électrique solaire (appelé SEP en abrégé) est littéralement la plus grande pièce du vaisseau spatial Psyche, représentant plus de 80% de la masse de la sonde, et comprend le cadre sur lequel les divers instruments scientifiques seront montés.

C’est à peu près «la taille d’une camionnette» selon la NASA, ce qui vous donne une idée générale de la taille du vaisseau spatial final. Maintenant que le composant massif est entre les mains de la NASA – il a été construit par Maxar Technologies, une société basée à Palo Alto, en Californie – le travail d’assemblage de toutes les pièces peut commencer.

Même après la construction du vaisseau spatial, il ne sera pas prêt pour la rampe de lancement. Les ingénieurs de la NASA devront tester plusieurs fois chaque système, système de sauvegarde et instrument de la machine pour s’assurer qu’il fonctionnera comme prévu le moment venu. Avec des missions comme celle-ci qui coûtent bien plus de 100 millions de dollars à même le lancement, le lancer à la dernière seconde n’est pas une option, et l’agence spatiale a amplement le temps de s’assurer que les systèmes fonctionnent bien les uns avec les autres avant le lancement de la sonde. en août 2022.

«Voir ce grand châssis de vaisseau spatial arriver au JPL de Maxar est parmi les étapes les plus passionnantes que nous ayons vécues au cours de ce qui a déjà été un voyage de 10 ans», a déclaré Lindy Elkins-Tanton, enquêteur principal de la mission, dans un communiqué . «Construire cette pièce d’ingénierie complexe et de précision au cours de l’année COVID est absolument un triomphe de la détermination et de l’excellence humaines.»

La mission sera lancée en 2022 mais elle n’atteindra sa cible d’astéroïdes que plusieurs années plus tard. La sonde recevra «une assistance gravitationnelle» de Mars en 2023 avant d’arriver à Psyché au début de 2026. Elle passera près de deux ans en orbite autour de Psyché avant de finalement rentrer chez elle avec une mine de données scientifiques.

Top Deal du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette superbe trouvaille d’Amazon à 34 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 33,99 $ Vous économisez: 1,00 $ (3%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.