Le vaisseau spatial de la NASA commence à s’éloigner de l’astéroïde afin de livrer un échantillon à la Terre ⋆ .

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a commencé lundi son voyage loin de l’astéroïde Bennu dans le cadre d’une mission visant à déposer un échantillon d’astéroïde sur la planète Terre.

Mais le voyage prendra un certain temps car l’engin n’est pas prévu de déposer la capsule échantillon avant 2023.

«Après avoir tourné deux fois autour du Soleil, le vaisseau spatial OSIRIS-REx devrait atteindre la Terre le 24 septembre 2023. Au retour, la capsule contenant des morceaux de Bennu se séparera du reste du vaisseau spatial et entrera dans l’atmosphère terrestre», selon la NASA. «La capsule sera parachutée vers l’Utah Test and Training Range dans le désert occidental de l’Utah, où les scientifiques attendront pour la récupérer.»

L’engin a atteint l’astéroïde en 2018 et a volé à proximité et autour de l’objet pendant un certain temps avant d’obtenir finalement un échantillon de l’astéroïde à l’automne 2020, selon l’Associated Press. L’engin était déjà à près de 200 miles de l’astéroïde lundi lorsque les moteurs l’ont propulsé dans son voyage.

Lien source