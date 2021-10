Le vaisseau spatial russe revient sur Terre avec une équipe de tournage à bord

Une actrice et réalisatrice-productrice russe qui a passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale est revenue sur Terre dimanche matin avec le cosmonaute Oleg Novitskiy qui était dans l’espace depuis 191 jours. L’actrice Yulia Peresild et le réalisateur-producteur Klim Shipenko se sont rendus à l’ISS le 5 octobre pour filmer des scènes du prochain film The Challenge, sur un médecin russe, interprété par Peresild, qui se rend dans la station spatiale pour soigner un cosmonaute malade.

Les trois étaient à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-18, qui a atterri à 00h35 HE dans la campagne du Kazakhstan, et retournera en Russie plus tard dimanche. Novitskiy est arrivé à l’ISS le 9 avril pour sa troisième mission et a maintenant passé un total de 531 jours dans l’espace.

Le vaisseau Soyouz sur lequel se trouvaient les trois a eu quelques problèmes samedi, lorsque ses propulseurs sont restés allumés plus longtemps que prévu lors d’une vérification du moteur. L’ISS s’est inclinée hors de sa position normale avant que les équipes au sol ne puissent reprendre le contrôle en 30 minutes environ. L’équipage de l’ISS n’a jamais été en danger, ont déclaré des responsables, mais il s’agit du deuxième incident de ce type avec un engin russe au cours de l’année écoulée.

Peresild et Shipenko sont la première équipe de tournage de plusieurs personnes à visiter l’ISS, dans le cadre d’un accord commercial avec Roscosmos. Les cosmonautes Novitskiy, Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov auront également de petits rôles dans le film.