Le vaisseau spatial TESS de la NASA a repéré 2200 nouveaux mondes – .

Il n’y a pas si longtemps, les humains ne savaient même pas avec certitude si les planètes existaient en dehors de notre système solaire. Nous pouvons voir des étoiles, bien sûr, mais repérer des planètes en orbite autour de ces étoiles? Eh bien, cela a été impossible pendant très longtemps. Ce n’est qu’au cours des dernières décennies que la technologie a atteint un point qui nous permet de repérer les signes d’exoplanètes loin de notre système, et le TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA s’est avéré ridiculement efficace pour repérer ces planètes.

En fait, le satellite a recueilli des preuves de tant d’exoplanètes qu’il est impossible pour les astronomes de les étudier toutes. Dans un récent bulletin de la NASA, l’agence spatiale révèle que TESS a déjà repéré plus de 2200 exoplanètes dans l’espace. Les plantes vont d’énormes à minuscules, et certaines d’entre elles sont probablement des mondes rocheux comme notre propre planète. Ce qui est particulièrement cool à ce sujet, c’est le fait que TESS n’a pas réellement repéré de planètes directement, mais a plutôt déduit leur existence sur la base d’autres preuves.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Alors, comment TESS trouve-t-il des planètes sans les voir? Ce n’est en fait pas si difficile, maintenant que les télescopes sont suffisamment sensibles pour détecter de subtils changements de lumière provenant d’étoiles éloignées.

Même les plus grandes exoplanètes sont encore beaucoup trop petites pour être vues avec la technologie moderne des télescopes. Cependant, en surveillant de près la lumière provenant d’étoiles éloignées, des engins spatiaux comme TESS peuvent détecter les changements d’intensité de la lumière. Lorsque ces changements se produisent régulièrement et selon un calendrier prévisible, cela signifie que quelque chose est en orbite autour de l’étoile, et sur la base des données collectées pendant ce transit, les chercheurs peuvent avoir une assez bonne idée de la taille de la planète, de sa proximité avec son étoile, et parfois même quel genre de monde cela pourrait être.

Un nouvel article répertoriant tous les «objets d’intérêt» que TESS a repérés au cours de sa mission principale a été récemment publié, et c’est un effort herculéen de la part des scientifiques pour cataloguer les milliers d’entrées.

Dans un nouvel article sur son site Web, la NASA fournit un aperçu de certains des objets les plus intéressants que TESS a découverts jusqu’à présent. Certaines d’entre elles sont des découvertes inédites, comme TOI 1338 b, la première planète à orbiter autour de deux étoiles à la fois, et le monde LHS 3844b, qui est le premier d’une nouvelle catégorie de «ultra-court- période »planètes et a des jours qui ne durent que 11 heures.

Il est assez incroyable que TESS ait collecté toutes ces données en un laps de temps aussi court. Le satellite a été lancé en 2018 et a déjà submergé les astronomes et d’autres chercheurs alors qu’ils tentent de tirer des conclusions plus larges sur la base des données. Les futurs satellites dotés d’un matériel encore plus puissant produiront sûrement encore plus de résultats, et le nombre d’exoplanètes connues augmentera probablement de manière exponentielle à partir de maintenant.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.