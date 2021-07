Le Val d’Aran by UTMB® arrive

Le voyage a commencé il y a plus de deux ans, plus de 30 mois depuis que la route a commencé mais, finalement, Val d’Aran par l’UTMB® a atteint la ligne de départ. Val d’Aran by UTMB® a commencé comme un rêve. Une idée qui allie montagnes, hauteur et dureté. Aujourd’hui, c’est un projet qui a cessé d’être un rêve pour devenir une réalité. La première du Groupe UTMB® qui se tiendra en 2021, et après Chamonix, le premier test de la famille UTMB® réalisé en Europe.

Catherine Poletti, Président du Groupe UTMB : « C’est la première fois depuis l’UTMB® Mont-Blanc en 2019 que nous pouvons accueillir des courtiers internationaux. De Thailand by UTMB® et plus tard Panda Trail by UTMB®, que nous suivons à distance, nous avons manqué l’aspect humain de cette expérience, quelque chose d’essentiel dans notre vision des événements UTMB. Nous encourageons les participants à saisir cette opportunité pour explorer cette incroyable vallée et tout ce qu’elle a à offrir. S’immerger dans la culture locale et participer à des activités touristiques locales est un moyen de maximiser votre expérience et de contribuer à l’économie locale de manière durable ».

La première édition du Val d’Aran by UTMB® aura environ 4000 participants de 75 nationalités différentes. L’événement réunira des coureurs de trail de renommée internationale dans un événement qui débutera le mercredi 7 juillet avec la collecte des dossards, et durera jusqu’au dimanche 11 juillet avec la remise des prix à 12h00 à Vielha et l’arrivée des derniers coureurs à 18h00 “Après deux années de travail qui ont été très dur en raison de la pandémie, nous avons enfin atteint la date de célébration de la course et nous sommes très heureux de maintenir le nombre de 4000 coureurs de 75 pays que nous accueillerons dans le Val d “Aran. C’est le symbole d’une nouvelle normalité dans le monde du trail et des sports outdoor. Nous avons tout prévu pour que le Val d’Aran by UTMB soit un magnifique test dans cette première édition”, déclare Xavier Pocino, directeur de Val d’Aran par l’UTMB®.

Les preuves

Le Val d’Aran est une enclave chargée d’histoire. Frontière avec la France, elle possède un climat unique, des neiges perpétuelles, une gastronomie exquise, une singularité idiomatique et un fort héritage culturel.

Quelle que soit la distance, les participants des différentes épreuves du Val d’Aran by UTMB® parcourront la Vallée formée dans un 95% de son territoire par pure nature, prêts à se laisser piéger par la grandeur de ses imposantes montagnes.

Les finishers du Val d’Aran by UTMB® auront une entrée directe aux courses UTMB® 2022, ou 2023 *. L’épreuve la plus longue fait partie du circuit international de trail running Ultra-Trail® World Tour.

* Les finishers VDA 2021 obtiendront l’inscription sans tirage à l’UTMB, CCC, OCC ou TDS 2022, ou 2023 s’il n’y a pas assez de places en 2022 (sous réserve d’avoir un nombre de points ITRA suffisant).Les finishers CDH 2021 obtiendront l’inscription sans tirage au sort pour CCC, TDS ou OCC 2022, ou 2023 s’il n’y a pas assez de places en 2022 (tant qu’il y a assez de points ITRA).

Torn d´Era Val D´Aran-VDA 162 km

Torn dera Val d’Aran signifie Tour du Val d’Aran en aranais et est l’emblème du Val d’Aran par l’UTMB®. 162 km avec un dénivelé positif de 10 700 m qui couvrent les différents éléments qui composent le parcours : air, feu, terre et eau. Le départ de cette épreuve a lieu le vendredi 9 juillet à 18h00 à Vielha, avec la participation de coureurs de renom tels que Jordi Gamito, podium à l’UTMB : « Le VDA fait 162 kilomètres et c’est une course très dure et technique, mais aussi exigeante. Nous aurons 24 heures devant nous, il faudra donc y aller étape par étape. Je sortirai faire ma propre course maintenant me battre seul avec moi-même. Si ma force ne faiblit pas, je pourrai me battre pour le podium. J’ai beaucoup de respect pour une course sur ce type de terrain et je m’entraîne pour que ce soit un succès. Je vais au Val d’Aran by UTMB® avec beaucoup d’enthousiasme “dit Gamito. Dans la catégorie féminine, les Japonais Kaori niwa et les suédois Anna Carlsson ils seront deux des grands favoris de la victoire finale.

Camins d´Hèr – CDH 105 kmCamins d’Hèr se traduit par Iron Roads. Un voyage à travers les parties les plus sauvages et les plus hautes du Val d’Aran. 105 km avec deux zones très différentes : l’une, où le passé et la dureté de la montagne sont à l’honneur, et l’autre, où l’eau prend le dessus, se présentant sous différentes formes de lacs, cascades et rivières. L’ancien passé minier de la Vallée se découvre dans cette course spectaculaire, qui traverse tunnels et mines au pied de l’imposant Mauberme.

le basque Aritz Aegean Il fait partie des coureurs qui s’élanceront tôt le matin (7h30) le vendredi 9 juillet à Les : le Gipuzkoan, habitué aux distances plus courtes, a cette année pour objectif de se tester en ultra-distance.

Péades d´Aigua – PDA 55 km

Peades d’Aigua est Pisadas de Agua dans la langue locale. Un parcours de 55 km qui traverse l’un des tronçons les plus impressionnants de ces parcours, Colomèrs, le plus grand cirque de lacs glaciaires des Pyrénées. Cette course rapide et exigeante traverse plus de 20 lacs et les anciens thermes connus des Romains : Banhs de Tredòs. Le départ aura lieu le samedi 10 juillet à 06h30 du matin au Pla de Beret. Parmi les coureurs de ce test se démarquer Yeray Duran, deuxième de la TDS en 2016, et Angels Llobera, podium en Ultra Pirineu ou victoire dans le Gran Trail Aneto-Posets.

Béret Sky Baqueira – 15 km

Une course idéale pour profiter de la vue sur toute la vallée. Au départ du Pla de Beret à 09h30 le samedi 10 juillet, le Sky traverse la vallée de Parros jusqu’au Cap de Clòsos (2 418 m) pour offrir l’une des meilleures vues du Val d’Aran. De plus, il monte au Cap dera Sèrra (2 248 m), d’où vous pouvez voir les montagnes centrales des Pyrénées avec l’Aneto en arrière-plan. Les accompagnants pourront monter au télésiège de Blanhiblar pour encourager les coureurs tout en prenant un café au Pàrrec de Blanhiblar. La participation de Anna Comète, passionné par la Vallée, podium à l’OCC et vainqueur jusqu’à trois fois de la Course sur sentier de l’Everest.