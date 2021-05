Le Valencia Basket l’emporte 96-76 contre Urbas Fuenlabrada

22/05/2021 à 22:20 CEST

le Panier Valence a remporté 96-76 à Urbas Fuenlabrada lors du trente-huitième affrontement de la Ligue ACB qui s’est déroulé ce samedi dans le Pavillon municipal Fuente San Luis. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec lui Herbalife Gran Canaria 92-86, alors que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre le Coosur Real Betis par 101-77. Avec ce résultat, le Panier Valence est à la quatrième place et cumule 24 victoires en 36 matchs joués, tandis que le Urbas Fuenlabrada il reste en quinzième position avec 12 victoires en 36 matchs disputés.

Au premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 13-2 au cours du quart et ont terminé avec un résultat de 24-23. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés sur le tableau de bord et ont réussi à marquer la différence maximale (11 points) à la fin du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 27-17. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 51 à 40 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Valencia Basket ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-2 dans ce trimestre et ont terminé avec un résultat partiel de 12-24 et un résultat global de 63-64. Enfin, le dernier quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 33-12. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 96-76 pour les locaux.

Le triomphe de Panier Valence C’était en partie grâce aux 21 points, huit passes et quatre rebonds de Bojan dubljevic et les 15 points, cinq passes et trois rebonds de Martin Hermannsson. Les 18 points, deux passes et neuf rebonds de Cheick Diallo et les 12 points, une passe et deux rebonds de Christian Eyenga n’étaient pas suffisants pour le Urbas Fuenlabrada pourrait gagner la partie.