Le vandale de la statue de George Floyd à New York vu dans une vidéo, le plan des «gardiens» pour patrouiller

– Les dommages infligés au buste de George Floyd à Union Square sont déjà en bonne voie d’être réparés – et tout cela grâce à certains membres de la communauté qui se sont mobilisés, et qui pourraient continuer à s’intensifier pour empêcher que cela ne se produise.

Lindsay Eshelman — co-fondateur de Confront Art, qui a fait équipe avec le frère de George, Terrence, et son organisation We Are Floyd pour produire les statues – dit à TMZ… le désordre.

On nous dit que ces gens sont simplement des activistes/amateurs d’art – et qu’il y a un touriste qui vient de se présenter pour aider. L’un des autres bons Samaritains était Eric Garnerle fils de, Éric Jr., dont on nous dit qu’il a formé un lien étroit avec Terrence tout au long de cette épreuve. Lindsay et co. a également cotisé … à court de fournitures pour restaurer l’éclat de bronze de la statue.

Quant à savoir à quoi s’attendre d’ici … Eshelman nous dit qu’elle et Confront Art essaient d’organiser un groupe de surveillance pour s’occuper de la statue, autrement connue sous le nom de “gardiens” – car il reste 30 jours dans l’installation, et ils ‘ vous craignez que cela se reproduise.

Le NYPD leur a apparemment dit qu’ils étaient seuls à cet égard, car les forces de police n’intensifieront pas la sécurité ou les patrouilles. On nous dit que CA a en tête un quart de travail de 7 heures du matin à minuit, pour aider à garder les choses casher après la fermeture du parc.

L’homme qui a jeté de la peinture sur un buste de George Floyd à New York est maintenant dans le collimateur d’une unité de crime haineux … et peut être vu clairement comme le jour devant la caméra en train de commettre l’acte.

La division Échec au crime du NYPD a publié une vidéo de surveillance qui, selon elle, représente le suspect – un gars au teint clair, de corpulence moyenne … et qui portait une veste verte, un short et un chapeau quelconque, et qui passait par nonchalance avant de vandaliser la statue.

Tout comme nous vous l’avons dit auparavant … il est clair comme le jour à traîner près du John lewis statue à Union Square, traînant et regardant autour de lui – avant de sortir ce qui semble être un petit pot de peinture, de sauter sur sa planche à roulettes et de se diriger vers l’effigie en bronze de Floyd.

Effectivement, il y a des gens autour de lui qui le voient bien le faire … mais personne ne passe vraiment à l’action. Tout se passe si vite – l’homme est parti en un éclair.

On nous dit que le groupe de travail sur les crimes haineux du NYPD enquête sur cela … pour des raisons évidentes. Jusqu’à présent, le suspect présumé n’a pas été capturé – mais les flics demandent des conseils ou de l’aide.

Celui de ce week-end travail de peinture a en fait servi de deuxième acte de vandalisme depuis que la statue a été dévoilée pour la première fois plus tôt cet été à Brooklyn … où elle a également été défigurée, avec nul autre que les logos et la signalisation de la suprématie blanche. Et maintenant, dans sa nouvelle maison… quelque chose de similaire.

Publié à l’origine — 6:32 AM PT