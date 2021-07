Le VAR a eu un “100% de réussite” en Eurocup et l’UEFA considère que le penalty de Sterling est correct

14/07/2021 à 13:55 CEST

.

Le VAR est intervenu 18 fois dans les 51 matches disputés dans l’Eurocup de football récemment terminée avec 100% de réussite et les arbitres avaient raison dans 93,5% des décisions prises sur le terrain, a rapporté mercredi l’UEFA lors d’une réunion numérique à laquelle l’. a participé, à laquelle considéré comme “correct” la peine maximale infligée à l’Anglais Raheem Sterling en demi-finale Angleterre-Danemark.

L’arbitre en chef de l’UEFA, l’Italien Roberto Rosetti, assuré que “jamais reçu autant de félicitations” pour la performance des arbitres à l’Euro et celle des responsables de la VAR, avec un remerciement particulier dédié à l’Espagnol Carlos Velasco, qui a coordonné le travail à Nyon “sur les 51 matchs”.

L’Eurocup récemment bouclée, remportée par l’Italie en finale contre l’Angleterre, a enregistré moins de fautes par rapport à l’édition de France 2016 (-176), plus de minutes de jeu efficace (2 minutes et 21 secondes de plus), moins de cartons jaunes (-31), mais plus de rouge (6 pour le 3 de France 2016) et plus de pénalités (17 pour le 12 de France).

Six de ces pénalités maximales ont été attribuées après examen du VAR, une technologie qui n’était pas encore utilisée dans l’édition française, remportée par le Portugal.

Le VAR, qui travaillait cette année depuis le siège de l’UEFA à Nyon, a contrôlé un total de 276 situations, environ cinq par match, avec une correction tous les 2,83 matchs.

Il y avait 18 corrections en 51 matchs, dix directs et huit après examen sur le terrain, et tous “n’ont pas suscité de débat”, a affirmé Rosetti, qui a souligné que les erreurs peuvent être acceptées sur le terrain, mais pas du VAR.

Le chef des arbitres a félicité les arbitres, qui ont obtenu 93,5% de leurs décisions juste sur le terrain, ainsi que des footballeurs et des entraîneurs pour leur « fair-play » et leur « respect manifesté ».

Le VAR a eu besoin en moyenne de cent secondes pour prendre ses décisions, ajoutant des contrôles sur le terrain, des contrôles à Nyon et d’autres communications, et n’a corrigé qu’une seule décision à partir des quarts de finale.

Rosetti a analysé en toute transparence la décision qui a suscité le plus de controverse dans le tournoi, celle du penalty accordé par le Néerlandais Danny Makkelie à Raheem Sterling dans le prolongement de la demi-finale qui a qualifié l’Angleterre contre le Danemark. À votre avis, le VAR a bien fait de ne pas intervenir, puisque le contact existe et que la sanction est correcte.

“Ce n’était pas un scandale, c’est quelque chose dont on peut parler. Nous n’avons pas de secrets. Makkelie a vu le n°5 (Dane Joakim Maelhe) ne pas frapper le ballon, il a vu un contact clair entre les jambes. On peut débattre, mais c’est ce qu’il a vu. On peut parler de l’entité du contact. Nous voulons que les arbitres soient au centre et le VAR doit être très prudent”, a-t-il déclaré.

“Nous parlons d’un sport dans lequel il y a beaucoup de gris, pas seulement du noir et blanc. Il existe de nombreuses situations limites. Le VAR n’est pas parfait, oubliez-le. Nous n’annulerons jamais le débat. Si nous commençons à contrôler toutes sortes de situations avec la VAR, nous créerons une grande confusion. Les pénalités peuvent changer le résultat d’un match. Je ne veux pas de pénalités légères. Dans cette situation, il y a eu une action claire du défenseur, un impact clair du genou à genou », a-t-il ajouté.

Il a également adressé des éloges sincères à l’arbitre néerlandais Bjorn Kuipers, qui a dirigé la finale Italie-Angleterre, qu’il a définie comme “une personne de grandes valeurs humaines” qui a été choisie “avec mérite après une brillante carrière”.