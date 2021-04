Le Vatican a une liste surprenante d’orateurs pour la conférence, y compris Chelsea Clinton pro-avortement – RedState ⋆ .

Les gens ont souvent utilisé l’expression «le pape est-il catholique» pour signifier «oui, bien sûr», pour déclarer de manière décisive qu’il n’y a aucune question sur ce qui est demandé.

Sauf que maintenant, de plus en plus, il semble que ce soit une vraie question. Le pape est-il vraiment catholique?

Les papes antérieurs, comme le pape Jean-Paul II, étaient des remparts contre la pensée radicale et les attaques non conformes à l’enseignement catholique. Mais il semble souvent que l’on doive se poser une question sur le pape François. Jean-Paul II était un anticommuniste fidèle qui a reconnu très clairement les menaces, les ayant vécues lui-même comme un fils de Pologne. Il a fait ce qu’il ne pouvait pas pour élever sciemment les gens qui poussaient la pensée extrémiste. Malheureusement, c’était un être humain et il ne pouvait pas vivre éternellement. La bataille au sein de l’Église reflétait à bien des égards la même bataille qui se déroulait dans le monde extérieur entre les conservateurs et les gauchistes. Maintenant, il semble que la pensée de gauche radicale monte au sein de l’Église.

Par exemple, la conférence virtuelle que le Vatican accueillera le mois prochain.

Les gens s’assoient et prennent note du sujet et de la liste des invités. Intitulée «Explorer l’esprit, le corps et l’âme – Unir pour prévenir et s’unir pour guérir», la conférence se penchera sur «comment l’innovation et les nouveaux systèmes de prestation améliorent la santé humaine». Alors, à qui doivent-ils parler? Selon Townhall, parmi les orateurs figurent Chelsea Clinton, un bureaucrate autoritaire, le Dr Anthony Fauci, le nouvel âge Deepak Chopra, Cindy Crawford, Joe Perry d’Aerosmith, un vice-président de Google, divers PDG et le Dr Sanjay Gupta de CNN.

. # Le Vatican annonce la 5e Conférence internationale sur la santé (6-8 mai 2021) intitulée: «Explorer l’esprit, le corps et l’âme. Comment l’innovation et les nouveaux systèmes de prestation améliorent la santé humaine. » Les orateurs incluent Anthony Fauci, les PDG de Moderna / Pfizer, Chelsey Clinton, Joe Perry d’Aerosmith et plus encore pic.twitter.com/IhvTcmEvlg – Diane Montagna (@dianemontagna) 15 avril 2021

Les conférenciers invités à l’événement en ligne #Vatican comprendront également Deepak Chopra, le directeur américain des NIH, le Dr Francis Collins, l’ancien receveur de la NFL Brandon Marshall et le mannequin Cindy Crawford. Liste complète des orateurs sur le site Web de la conférence ici: https://t.co/JZGWNKLz0k pic.twitter.com/5Fi4CZw8b2 – Diane Montagna (@dianemontagna) 15 avril 2021

Comme l’observe le fédéraliste, Chelsea Clinton n’est pas seulement «pro-choix», elle est contre le mouvement pro-vie, l’appelant «anti-choix» et promouvant des initiatives mondiales pro-avortement à travers le monde par le biais de la Fondation Clinton. Clinton a même qualifié la restriction de l’avortement de «profondément anti-chrétienne». Alors exactement pourquoi lui donneriez-vous une plate-forme de premier plan pour parler de quoi que ce soit à moins qu’elle n’ait été sur le point d’admettre que sa position était fausse? Pourquoi l’Église la présente-t-elle comme une sorte de voix légitime pour parler du bien-être de l’âme?

Le reste de la liste ressemble à une panoplie de têtes parlantes libérales et de célébrités. Qu’est-ce que Sanjay Gupta a exactement à offrir sur la santé et l’âme? Il ne peut même pas dire quelle extrémité se trouve sur une radiographie. Ne me parlez même pas du Dr Anthony Fauci et de la façon dont ses décrets ont nui à la vie au cours de l’année écoulée, parlant d’être «pro-vie» dans un sens plus large du mot.

Beaucoup de gens se demandaient ce que pensait l’Église ici et à quel point la gauche s’était infiltrée dans la prise de décision de l’Église.

Que diraient saint Jean-Paul ou même Benoît? https://t.co/Ul1Gd8K7pa – Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) 17 avril 2021

Pourquoi ne pas simplement inviter Richard Dawkins à ce stade https://t.co/vEt0dgiQry – Harry Khachatrian (@ Harry1T6) 16 avril 2021