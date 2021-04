Le Vatican accueille Fauci, Chelsea Clinton, PDG de Pfizer et les oligarques Big Tech à une conférence sur la “ santé ” ⋆ .

par Michael Haynes, LifeSite News:

Les développeurs de vaccins, les anciens mormons, la pro-avortement Chelsea Clinton, la défenseure du contrôle de la population Jane Goodall, une militante du New Age, un éminent érudit musulman britannique et une actrice américaine pro-avortement connue pour poser nue, sont tous des orateurs lors d’une prochaine conférence du Vatican ‘santé.’ Il n’y a que deux membres du clergé catholique sur les 114 locuteurs.

VATICAN CITY, 15 avril 2021 (LifeSiteNews) – Le Vatican a annoncé sa cinquième Conférence internationale sur la santé sur «Explorer l’esprit, le corps et l’âme» et accueillera de nombreux orateurs mondialistes et promouvant l’avortement tels que Chelsea Clinton, les PDG de Pfizer et Moderna, le directeur des National Institutes of Health des États-Unis, et le Dr Anthony Fauci.

La conférence, intitulée «Explorer l’esprit, le corps et l’âme. Comment l’innovation et les nouveaux systèmes de prestation améliorent la santé humaine », doit avoir lieu du 6 au 8 mai.

Un nombre incroyable de 114 orateurs sont sur le point d’apparaître à l’événement, qui est organisé par le Conseil Pontifical pour la Culture, la Fondation Cura, la Fondation Science et Foi (STOQ) et Stem For Life (SFLF).

Les orateurs comprennent des noms éminents et divers tels que les PDG de Pfizer et Moderna, dont le premier produit des pilules abortives; le directeur de l’Institut national de la santé (NIH) Francis Collins, qui préconise l’utilisation du tissu fœtal dans les projets de recherche; le directeur de Google Health, David Feinberg; et le Dr Anthony Fauci de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, dont les conseils aux représentants du gouvernement ont joué un rôle majeur dans la fermeture des églises américaines l’année dernière.

Le directeur du NIH, Francis Collins, a une longue histoire de politiques anti-vie et a déjà salué les «avantages scientifiques» qui découlent de la recherche sur les tissus fœtaux, affirmant qu’un tel travail pourrait être mené «avec un cadre éthique».

Il est rejoint à la conférence du Vatican par le PDG de Salesforce, Marc Benioff, qui s’est fermement aligné sur l’élite mondialiste et libérale, en interdisant les courriels des républicains et la campagne Trump à la suite des manifestations du 6 janvier au Capitole, ainsi qu’en interdisant tout. clients même de remettre en question l’élection américaine de 2020. Benioff a une histoire de promotion des questions LGBT, et est décrit par Time comme «l’un des cadres les plus francs», pour les affaires LGBT.

La représentante des Nations Unies et écologiste Jane Goodall, qui soutient le contrôle de la population, prendra également la parole à la conférence; l’activiste du nouvel âge Deepak Chopra; le guitariste de rock Joe Perry; William K. Jackson, aîné mormon; président exécutif du British Board of Scholars and Imams, Shaykh Dr. Asim Yusuf; modèle pro-avortement Cindy Crawford; et disgracié l’ex-préfet du Secrétariat à la Communication, Monseigneur Dario Viganò.

De nombreux autres professionnels de la santé, des représentants d’agences fédérales américaines, des professeurs d’université, des hauts responsables d’entreprises et des musiciens constituent également le nombre d’orateurs. Il n’y a que deux membres du clergé catholique parmi les 114 locuteurs.

Se déroulant dans la Cité du Vatican, l’événement est promu avec le message des médias sociaux «#UniteToPrevent et #UniteToCure».

L’image faisant la promotion de la conférence (présentée en haut de cet article) semble être basée sur la célèbre représentation de Michel-Ange de la création d’Adam. Dans la nouvelle image, deux mains se tendent l’une vers l’autre, les deux mains couvertes par des gants jetables.

En effet, le logo de la conférence est un cercle de personnes reliant les mains, coloré dans les tons du drapeau arc-en-ciel LGBT, et positionné à côté des clés croisées et de la tiare papale du Pontife.

L’événement est accueilli par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, avec le secrétaire général de la STOQ Monseigneur Tomasz Trafny, et Robin L. Smith, qui est le fondateur, président et président de la Fondation Cura et Stem pour Life, et vice-président et directeur de STOQ.

Cependant, le trio ne modérera pas l’événement, car ce rôle reviendra à dix «journalistes de renommée mondiale», tels que la vice-présidente exécutive de Forbes Moira Forbes, Katie Couric, et des journalistes de grandes entreprises médiatiques de gauche telles que CBS, CNN, MSNBC et le Wall Street Journal.

La conférence du Vatican ignorera-t-elle Dieu?

Peut-être en signe de la récente déclaration de difficultés financières du Vatican, la conférence est soutenue par de nombreuses grandes organisations telles que Sanford Health, Akkad Holdings, la Fondation John Templeton, la société de vaccins Moderna et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Le premier objectif déclaré de la conférence est de favoriser un «dialogue ouvert» et de favoriser «une approche interdisciplinaire pour relever les principaux défis en matière de soins de santé dans le monde».

Un autre objectif est «d’examiner l’interaction entre l’esprit, le corps et l’âme et de discuter de ce que signifie être humain, et comment les technologies médicales transformatrices soulèvent de nouveaux défis autour de l’amélioration humaine et de l’interprétation de l’esprit, du corps et de l’âme.»

Compte tenu de la présence minutieuse du clergé catholique à la conférence et de la modération des journalistes laïques, il reste à voir si cet objectif fera référence à l’enseignement catholique sur la relation entre l’homme et Dieu, et s’il ignorera la pensée théologique et philosophique catholique concernant l’âme.

La récente encyclique environnementale du Pape François, Laudato Si, est un thème directeur de la conférence de trois jours.

