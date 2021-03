Le Vatican dit que les prêtres catholiques ne doivent pas bénir les syndicats de même sexe car Dieu «  ne peut pas bénir le péché  »

(ROME) – Le Vatican a décrété lundi que l’Église catholique ne peut pas bénir les unions homosexuelles puisque Dieu «ne peut pas bénir le péché».

Le bureau d’orthodoxie du Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a publié lundi une réponse officielle à la question de savoir si le clergé catholique peut bénir les syndicats homosexuels.

La réponse, contenue dans une explication de deux pages publiée en sept langues et approuvée par le pape François, était «négative».

Le décret faisait la distinction entre l’accueil et la bénédiction des homosexuels par l’Église, ce qu’elle soutenait, mais pas leurs unions, car une telle reconnaissance sacramentelle pouvait être confondue avec le mariage.

Le Vatican soutient que les homosexuels doivent être traités avec dignité et respect, mais que le sexe gay est «intrinsèquement désordonné». L’enseignement catholique soutient que le mariage, une union permanente entre un homme et une femme, fait partie du plan de Dieu et vise à créer une nouvelle vie.

Étant donné que les unions homosexuelles ne sont pas censées faire partie de ce plan, elles ne peuvent pas être bénies par l’église, indique le document.

«La présence dans de telles relations d’éléments positifs, qui doivent en eux-mêmes être valorisés et appréciés, ne peut justifier ces relations et en faire des objets légitimes d’une bénédiction ecclésiale, puisque les éléments positifs existent dans le contexte d’une union non ordonnée au Créateur. plan », a déclaré la réponse.

Dieu «ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché: il bénit l’homme pécheur, afin qu’il puisse reconnaître qu’il fait partie de son plan d’amour et se laisser changer par lui», dit-il.

Francis a approuvé la fourniture aux couples homosexuels de protections juridiques dans les unions de même sexe, mais cela fait référence à la sphère civile, pas au sein de l’église. Ces commentaires ont été faits lors d’une interview avec un radiodiffuseur mexicain, Televisa, en 2019, mais ont été coupés par le Vatican jusqu’à ce qu’ils apparaissent dans un documentaire l’année dernière.

Alors que le documentaire trafiquait le contexte, François faisait référence à la position qu’il avait adoptée lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires et que les législateurs du pays envisageaient d’approuver le mariage gay, ce à quoi lui et l’Église catholique se sont opposés. Le cardinal de l’époque, Jorge Mario Bergoglio, a plutôt soutenu la fourniture de protections juridiques aux homosexuels vivant dans des unions stables par le biais d’une soi-disant «loi de cohabitation civile».

Francis a déclaré à Televisa: «Les homosexuels ont le droit d’être dans une famille. Ce sont des enfants de Dieu. » Parlant de familles avec des enfants homosexuels, il a déclaré: «Vous ne pouvez pas expulser quelqu’un d’une famille, ni rendre sa vie misérable pour cela. Ce qu’il nous faut, c’est une loi sur l’union civile; de cette façon, ils sont légalement couverts.

Dans le nouveau document et un article non signé qui l’accompagne, le Vatican a déclaré que des questions avaient été soulevées sur la question de savoir si l’Église devait bénir les unions de même sexe de manière sacramentelle ces dernières années, et après que François ait insisté sur la nécessité de mieux accueillir et accompagner les homosexuels. Dans l’église.

Dans l’article, le Vatican a souligné la «distinction fondamentale et décisive» entre les homosexuels et les unions homosexuelles, notant que «le jugement négatif sur la bénédiction des unions de personnes du même sexe n’implique pas un jugement sur des personnes».

Mais il a expliqué la raison pour laquelle interdire une bénédiction de telles unions, notant que toute union qui implique une activité sexuelle en dehors du mariage ne peut pas être bénie parce qu’elle n’est pas en état de grâce, ou «ordonnée à la fois de recevoir et d’exprimer le bien qui est prononcé. et donné par la bénédiction.

Et il a ajouté que la bénédiction d’une union homosexuelle pouvait donner l’impression d’une sorte d’équivalence sacramentelle au mariage. «Ce serait erroné et trompeur», dit l’article.

En 2003, le même bureau du Vatican a publié un décret similaire disant que le respect de l’Église pour les homosexuels «ne peut en aucun cas conduire à l’approbation d’un comportement homosexuel ou à la reconnaissance légale des unions homosexuelles».

Faire ainsi, a alors raisonné le Vatican, non seulement tolérerait un «comportement déviant», mais créerait une équivalence au mariage, que l’Église considère comme une union indissoluble entre l’homme et la femme.