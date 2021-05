Le Vatican met en garde les évêques américains conservateurs contre la politisation de la communion ⋆ .

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis devrait débattre lors de sa réunion du 16 juin d’un projet de document conseillant aux évêques de refuser la communion aux «catholiques exerçant des fonctions publiques qui soutiennent une législation autorisant l’avortement, l’euthanasie ou d’autres maux moraux», un mouvement incité par l’élection de Le deuxième président catholique américain, Joe Biden. Le Vatican ne semble pas enthousiasmé par l’idée.

Dans une lettre du 7 mai aux évêques américains, le cardinal Luis Ladaria, chef de la Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi, a exhorté l’USCCB à ralentir, à rechercher l’unanimité avant de proposer une politique nationale sur «la dignité de recevoir la communion, »Et veiller à ce qu’aucun document n’empiète sur les droits des évêques individuels à définir la politique dans leur propre diocèse.

Le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, a clairement indiqué qu’il ne refuserait pas la communion à Biden.

La lettre de Ladaria, rapportée pour la première fois lundi par le magazine jésuite America, conseillait aux évêques américains de parvenir à un «véritable consensus» sur toute nouvelle politique sous peine de créer «une discorde plutôt qu’une unité au sein de l’épiscopat et de la plus grande église des États-Unis».

Toute déclaration que les évêques publient, a déclaré Ladaria, «serait mieux encadrée dans le contexte général de la dignité pour la réception de la sainte communion de la part de tous les fidèles, plutôt que dans une seule catégorie de catholiques, reflétant leur obligation de se conformer à leur vie. tout l’Évangile de Jésus-Christ alors qu’ils se préparent à recevoir la Sainte-Cène. » De plus, a-t-il écrit, «il serait trompeur qu’une telle déclaration donne l’impression que l’avortement et l’euthanasie constituent à eux seuls les seules questions graves de l’enseignement moral et social catholique qui exigent la responsabilité la plus complète de la part des catholiques».

La division au sein de l’USCCB a déjà fait irruption au grand jour avec des lettres rivales ce mois-ci de l’archevêque de San Francisco Salvatore Cordileone, qui a soutenu que les politiciens pro-choix devraient se voir refuser la communion, et l’évêque de San Diego Robert McElroy, qui a averti que «l’Eucharistie est en train d’être militarisée. et déployé comme un outil de guerre politique », risquant« des conséquences extrêmement destructrices ».

Avec Biden, il y a 158 catholiques au Congrès, la plupart démocrates favorables au droit à l’avortement, et six juges de la Cour suprême catholique, la plupart républicains anti-avortement. “Lors de l’élection présidentielle de 2020, les électeurs catholiques ont réparti leurs votes presque également entre Biden et le républicain Donald Trump”, rapporte l’Associated Press. «Les sondages nationaux ont toujours montré qu’une majorité de catholiques américains estiment que l’avortement devrait être légal dans au moins certains cas.»

