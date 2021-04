Le vautour noir se reproduit en Aragon après plus d’un siècle

05/04/2021 à 15:32 CEST

La présence en Aragon de deux paires de vautour noir (Aegypius monachus) a été confirmé entre le 10 et le 15 mars. L’un d’eux avait construit et occupait déjà un nid dans lequel il avait commencé l’incubation, tandis qu’un autre poursuivait la construction de la plate-forme de nidification. Ce constat confirme la présence en Aragon de ce grand vautour, le plus grand d’Europe, après plus d’un siècle d’absence dans cette communauté.

La découverte a été faite par une équipe du projet Monachus, dirigée par le Groupe pour la réhabilitation de la faune indigène et de son habitat (GREFA), et dédiée au rétablissement de ce rapace en voie de disparition; et techniciens et agents de protection de la nature du gouvernement d’Aragon.

Les deux couples reproducteurs proviennent de la colonie existante de la réserve de chasse de Boumort (Lleida), où le GREFA, en collaboration avec la Generalitat de Catalunya et d’autres entités de conservation, a mené un programme de réintroduction du vautour noir depuis plus de dix ans, rapporte Europa Press.

Grâce à ce programme, ils ont réussi à établir la première population reproductrice de l’espèce dans les Pyrénées, formée, à ce jour, de près de vingt couples.

Les oiseaux des deux couples trouvés nichant en Aragon sont identifiés: l’un est composé du mâle Muntaner, réintroduit en 2014 dans les Pyrénées, et la femelle Viliana (sur la première photo de cette information), né dans la colonie catalane de Boumort, en 2016. L’autre couple est composé du mâle Pline, et de la femelle Monténégro, de la population française de vautour noir, et qui se reproduisaient déjà à Boumort avant de commencer à le faire en Aragon.

Cette découverte inattendue a été réalisée avec le soutien de la Direction générale de l’environnement naturel et de la gestion forestière, du gouvernement d’Aragon et de la Generalitat de Catalogne.

Le vautour noir est répertorié dans la catégorie «Vulnérable» dans le catalogue espagnol des espèces menacées.

Si les deux couples nicheurs dans les pré-Pyrénées de Huesca terminent avec succès leur saison de reproduction en élevant leurs poussins respectifs, l’Aragon deviendrait la troisième communauté autonome, après la Catalogne et l’Andalousie, où se reproduisent les quatre espèces européennes de vautours, c’est-à-dire le vautour noir. , le vautour fauve, le vautour égyptien et le gypaète barbu.

Le projet Monachus du GREFA cherche reliez les grandes colonies de vautour noir au centre et au sud de la péninsule Ibérique avec lequel ils sont créés en France et dans d’autres pays.

Pour y parvenir, cette ONG n’agit pas uniquement dans les Pyrénées. Un bon exemple en sont les lâchers de vautours noirs entrepris en 2017 dans le nord du système ibérique, en particulier dans le secteur de Burgos de la Sierra de la Demanda, où en 2020 les premiers poulets sont nés depuis plus de cinquante ans.

