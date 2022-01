Le VE le plus luxueux à ce jour

Les voitures électriques ont fait sensation au cours des dernières années, mais dans le haut de gamme, la Tesla Model S est toujours le roi des voitures électriques. Enfin, cependant, il y a une certaine concurrence au sommet. La Mercedes EQS450+ est la première de la gamme de voitures électriques EQ de Mercedes et offre le luxe que vous attendez d’une Mercedes-Benz haut de gamme.

Mais à un prix de départ de plus de 100 000 $, l’EQS est en concurrence directe avec certaines des meilleures voitures électriques à ce jour, notamment la Tesla Model S, la Porsche Taycan et la Lucid Air. L’expérience presque centenaire de Mercedes dans la construction de voitures haut de gamme signifie-t-elle qu’elle est capable de produire une meilleure voiture dans l’ensemble ? J’ai utilisé la Mercedes EQS450+ pour le savoir.

Extérieur Mercedes EQS 2022

Le design extérieur de l’EQS est un peu un goût acquis. Ce n’est pas nécessairement une voiture moche, mais la forme générale de la voiture demande un certain temps d’adaptation. Il a un design très semblable à un blob, ce qui, selon Mercedes, aide à réduire la traînée. Il a un gros nez bulbeux, avec des lignes relativement élégantes. Je ne le déteste pas, comme certains le font, mais je ne l’aime pas non plus.

Il y a beaucoup de choses que j’aime vraiment dans le design. Par défaut, la voiture est livrée avec de superbes roues de 20 pouces à 5 branches avec des accents noirs, ce que nous avons. Vous pouvez passer à des roues jusqu’à 22 pouces, qui ont également fière allure, en fonction des rendus. La voiture a de belles poignées de porte rétractables, qui dépassent automatiquement lorsque vous vous approchez de la voiture avec la clé et se rétractent lorsque vous verrouillez la voiture. Et, il peut même ouvrir automatiquement la porte lorsque vous vous en approchez, et fermer la porte lorsque vous entrez et appuyez sur le frein. Cool!

La meilleure chose à propos de cette voiture n’a rien à voir avec le design extérieur, mais elle a toujours l’air bien.

Intérieur Mercedes EQS 2022

Si vous vous souciez d’une expérience de luxe, vous l’obtiendrez dans le Mercedes EQS. L’intérieur de la voiture est incroyablement conçu, offre une tonne de personnalisation et rend la conduite encore plus excitante. Tout est doux au toucher, offre des coutures de qualité supérieure et est tout simplement génial.

Bien sûr, l’éléphant dans la voiture est peut-être l’énorme Hyperscreen, qui est en réalité une collection de trois écrans qui s’étendent sur tout le tableau de bord. Nous y reviendrons un peu plus tard. L’écran collecte les empreintes digitales, ce qui est le principal inconvénient, mais en général, j’aime l’aspect général et les fonctionnalités de l’Hyperscreen.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a des tonnes de détails et de caractéristiques à l’intérieur de la voiture, et il serait impossible de tous les couvrir. Mais je vais remarquer quelques-uns de mes favoris. Pour commencer, il y a huit ports USB-C, à l’intérieur de la voiture, dont six sont situés à l’avant, et deux à l’arrière pour les passagers. La voiture est également dotée d’un éclairage d’accentuation et peut être personnalisée selon vos préférences. De plus, le similicuir utilisé sur les sièges est doux, respirant et luxueux. Il cache également à la fois le chauffage et le refroidissement, ainsi qu’une fonction de massage, si vous obtenez la garniture Pinnacle la plus chère (que nous recommandons). Avec les jolis appuie-tête coussinés, vous ne voudrez plus sortir à destination. Vous pouvez même stocker vos préférences sous forme de préréglages, qui sont activés via votre empreinte digitale.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La voiture dispose également d’une tonne de rangement à l’arrière. La malle est longue et offrait plus que suffisamment de rangement pour que ma fiancée et moi nous rendions chez ses parents pour Noël. Cela comprenait une valise de taille moyenne, de la literie et de nombreux cadeaux. Sous le couvercle du coffre, vous trouverez un câble de charge domestique, vous permettant ainsi de recharger la nuit si et quand vous en avez besoin.

Infodivertissement Mercedes EQS 2022

Mercedes aurait pu simplement gifler l’une de ses voitures existantes sur une plate-forme électrique, mais à la place, elle en a profité pour repenser complètement le tableau de bord. L’Hyperscreen est en fait une collection de trois écrans plutôt qu’un grand, et est livré avec le système d’infodivertissement MBUX de Mercedes.

Il y a un écran qui sert de groupe d’instruments, un écran principal au milieu pour l’infodivertissement et un troisième écran devant le passager, qui permet au passager de faire des choses comme regarder des vidéos, jouer à des jeux, etc. Il dispose même d’un navigateur Web intégré, mais vous devrez vous assurer que vous disposez d’un ensemble de données avec la voiture pour l’utiliser réellement.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

En général, j’ai trouvé le système d’infodivertissement relativement facile à utiliser. Il prend en charge Android Auto et CarPlay via une connexion sans fil, vous pouvez donc vous en tenir à vos applications et services préférés si vous le souhaitez. Si cela ne vous dérange pas d’utiliser l’interface intégrée, vous trouverez un système de cartographie meilleur que la plupart des systèmes intégrés.

L’interface utilisateur en général n’est pas mauvaise, mais comme c’est généralement le cas, elle n’est pas étonnamment conçue. Vous vous habituerez à son apparence générale et, heureusement, les écrans sont relativement réactifs, au moins après que la voiture ait été allumée pendant une minute. De temps en temps, vous pouvez vous retrouver à attendre une seconde ou deux pour que l’écran réponde à votre toucher, ce qui peut être ennuyeux. Mais en général, j’ai trouvé que MBUX fonctionnait relativement bien.

Un affichage tête haute est également proposé ici, et il fonctionne très bien. La voiture peut extraire des informations cartographiques de CarPlay et afficher les directions sur l’affichage tête haute. Mais, si vous utilisez la cartographie intégrée de la voiture, vous obtiendrez de véritables flèches de réalité augmentée sur la route pendant que vous conduisez. C’est une fonctionnalité super cool, mais il faut un certain temps pour s’y habituer. Le HUD affiche également votre vitesse, la limite de vitesse et plus encore.

Sécurité et aide à la conduite Mercedes EQS 2022

L’EQS est livré avec une gamme de fonctionnalités de sécurité et d’assistance à la conduite. Cependant, étant donné le plaisir de conduire de la voiture, vous pouvez vous retrouver à moins utiliser les fonctionnalités d’assistance à la conduite que vous ne le feriez autrement.

Pour commencer, la voiture offre un régulateur de vitesse dynamique, qui vous permet de régler la distance à laquelle vous souhaitez être de la voiture devant vous. Et, il dispose d’une technologie de maintien de voie qui le maintient centré dans la voie. Sur l’autoroute, ces deux caractéristiques s’ajoutent à ce qui est essentiellement une fonction de conduite autonome.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les caméras sur la voiture fonctionnent pour créer une vue à 360 degrés de la voiture lorsque vous vous garez ou sortez d’un endroit, et elles ont l’air excellentes. J’ai découvert que je comptais beaucoup plus sur les caméras que sur de nombreuses autres voitures, et la vue à 360 degrés aide vraiment à garantir que vous ne vous approchez pas de quoi que ce soit autour de la voiture, même si c’est sur le côté.

Performances Mercedes EQS 2022

Le Mercedes EQS450+ propose un moteur électrique pouvant générer 329 chevaux. Vous obtiendrez une accélération de 0 à 60 en 5,5 secondes avec cette variante, ou 4,1 secondes si vous optez pour la transmission intégrale EQS580. La voiture est dotée d’une suspension pneumatique adaptative et d’un système de direction d’essieu arrière qui peut incliner la roue arrière jusqu’à 4,5 degrés avec le modèle de base, ou 10 degrés avec une mise à niveau, ce qui rend la voiture relativement grande facile à manœuvrer.

En général, la voiture était à la fois extrêmement réactive et très flottante. Parfois, c’était un peu trop flottant pour mes préférences, mais c’est pinailleur – j’ai adoré la sensation générale de la voiture.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Une chose que je n’aimais pas était la sensation des freins. Ils se sentaient maladroits et spongieux, et bien que vous puissiez presque conduire avec une seule pédale si vous utilisez la « Régénération forte », vous devrez toujours utiliser les freins de temps en temps. J’aurais aimé qu’il y ait une option de régénération encore plus puissante et que les conducteurs n’aient pas du tout besoin d’utiliser le frein.

L’EQS450+ est capable d’une autonomie allant jusqu’à 350 miles et peut charger de 10 à 80% en environ 35 minutes sur un chargeur rapide CC. Mais sans le réseau Tesla Supercharger, vous compterez sur une infrastructure inférieure à la normale, du moins aux États-Unis. en vous assurant que vous pouvez recharger à la maison ou au travail.

Conclusion

La Mercedes EQS450+ est une voiture incroyablement luxueuse, avec une autonomie électrique élevée, et toutes les fonctionnalités que vous voudriez dans une voiture haut de gamme en 2022. Il est difficile de dire si c’est mieux que la Model S, mais c’est certainement plus luxueux quand vous y êtes. Le seul bémol ? Il n’a pas encore accès à l’incroyable réseau de recharge de Tesla.

Mais si vous êtes sûr de pouvoir garder la voiture chargée, vous adorerez absolument l’expérience de conduite globale de la Mercedes EQS.

La compétition

L’espace VE haut de gamme devient de plus en plus compétitif. L’opérateur historique est la Tesla Model S, qui bénéficie toujours d’un réseau de recharge plus important. Mais ce n’est pas aussi luxueux que l’EQS. Un autre concurrent est la Porsche Taycan, qui est plus petite et a une gamme inférieure. Au final, dans cette gamme de prix, nous recommandons la Tesla Model S pour ceux qui s’inquiètent de la recharge, et la Mercedes EQS pour ceux qui veulent la conduite la plus luxueuse.

Dois-je acheter la Mercedes EQS 2022 ?

Oui. Si vous avez de l’argent à dépenser et que vous voulez un véhicule électrique extrêmement luxueux, c’est la voie à suivre.