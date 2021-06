Le végétalien qui s’est déchaîné contre les clients qui abusent des animaux est banni de TOUS les pubs et restaurants | Monde | Nouvelles

in

Tash Peterson, 26 ans, a reçu un avis d’interdiction de la part de la police d’Australie-Occidentale après avoir tendu une embuscade à des familles dans un restaurant de fruits de mer les qualifiant de « abuseurs d’animaux » dans un « holocauste du poisson ». Désormais, elle n’est autorisée dans aucun lieu sous licence à travers l’État, y compris les pubs et les restaurants. Si elle met les pieds dans un lieu de WA où de l’alcool est vendu, elle commettra une intrusion et s’exposera à une amende de 10 000 AUD (5 400 £).

Cette décision intervient après que Mme Peterson et un groupe d’activistes ont pris d’assaut le restaurant Bathers Beach House à Perth le 2 mai.

Mme Peterson s’est levée sur une table et a crié : « En ce moment, en ce moment, des milliards de poissons, de dauphins, de baleines et d’autres animaux marins sont arrachés à l’océan, dans d’énormes filets de chalutiers et ils meurent étouffés.

« C’est le plus grand holocauste de l’histoire. 2 700 milliards de poissons sont brutalement assassinés chaque année pour la consommation humaine. Si vous n’êtes pas végétalien, vous êtes un agresseur d’animaux.

Les militants portaient également des pancartes exhortant les convives à regarder le documentaire de Netflix, Seaspiracy.

Dans une vidéo Instagram, Mme Peterson a déclaré qu’elle déménagerait désormais ailleurs en Australie pour poursuivre son activisme. Elle a dit : « Devinez quoi, WA ? Je me fous d’ici de toute façon pour pouvoir continuer à protester dans d’autres États dans des endroits qui vendent de l’alcool.

“Je vais probablement être au-dessus de l’est dans un mois et je m’envole lundi.”

Elle s’est bâtie une large audience sur les réseaux sociaux, dont beaucoup ont offert leur soutien après avoir entendu l’annonce.

Une personne a déclaré : « Donc, parce que vous protestez et dites ce que vous pensez, vous ne pouvez même pas aller à votre supermarché local ?! Juste parce qu’il vend de l’alcool ! »

Un autre a ajouté : “Je ne savais pas qu’il n’y avait pas de liberté d’expression en Australie-Occidentale. Quel dommage.”