Le véhicule de Tom Hanks ne parvient pas à élever la liste des films d’Apple TV Plus

Apple TV Plus semble continuellement au bord d’une percée. Cela a été une centrale de programmation originale, avec des émissions impressionnantes comme The Morning Show, Ted Lasso et Foundation. Mais c’est moins une valeur sûre du côté du film. Malgré une prémisse séduisante, le dernier film du service, Finch, ne parvient pas à élever les films Apple TV Plus au niveau des nombreuses émissions à élimination directe du streamer.

Mais où se situe Finch dans la liste croissante des films Apple TV Plus ? Avec quelques titres très médiatisés en route et quelques victoires déjà encaissées, Apple TV Plus peut-il devenir un streamer notable pour le contenu cinématographique ?

Vous pouvez regarder Finch sur Apple TV Plus à partir du 5 novembre. Lisez la suite pour notre critique de Finch et notre vision des offres de films d’Apple TV Plus.

Apple TV Plus

De quoi parle Finch ?

Dans un avenir pas si lointain, lorsqu’une éruption solaire a fait des ravages sur Terre, un homme nommé Finch (Tom Hanks) mène une vie tranquille, faisant de son mieux pour survivre aux côtés de son chien, Goodyear.

Mais alors que Finch fait face à la maladie des radiations et à un environnement de plus en plus invivable, il construit un robot, Jeff, qui s’occupera de Goodyear en son absence. Et bientôt, les trois ont pris la route ensemble, à la recherche d’un foyer plus sûr à San Francisco. Finch apprend à Jeff à être humain, plus ou moins, au fur et à mesure.

Les effets pratiques sont superbes tout au long, et il est rafraîchissant de voir une production utiliser simplement un vrai chien au lieu d’une sorte de fac-similé d’animaux CGI étrange. Goodyear est l’un des moments forts du film. Et les vues panoramiques du Nouveau-Mexique offrent une toile de fond magnifique pour le voyage en famille de Finch.

Hanks est toujours aussi formidable, nous vendant le sort de Finch avec un air convaincant de quelqu’un qui n’a pas perdu espoir malgré des difficultés impossibles.

Malgré tout cela, Finch n’atterrit vraiment pas. Et c’est dommage pour Apple, car sa maigre offre de films sur Apple TV Plus pourrait avoir besoin d’un coup de pouce.

Revue Finch: Un swing et un raté pour Apple TV Plus

La maxime de l’écrivain, « montrez, ne dites pas », n’arrêtait pas de se glisser dans mon esprit pendant que je regardais Finch. Le véhicule classique de Tom Hanks Castaway a également Hanks agissant seul. Dans ce film, on le voit parler à un volleyeur dont il est doté d’une personnalité. Et il fonctionne. Le film nous montre la lutte du naufragé. Wilson, le volleyeur, n’a pas besoin de répondre pour qu’on sente que Chuck Noland de Hanks l’a anthropomorphisé. Et nous n’avons pas besoin de dialogue explicatif pour suivre.

En revanche, Finch est plein de dialogues maladroits. Et au lieu d’un compagnon silencieux, nous obtenons un robot qui s’engage avec Finch, demandant des explications sur chaque détail de ce monde plutôt simple. Finch est une série d’histoires, racontées comme telles à Jeff. « Vous n’avez pas dit » il était une fois « », se plaint Jeff à un moment donné. En pratique, c’est à nous que Finch raconte des histoires, et c’est inutile.

Un événement cataclysmique a anéanti la plus grande partie de l’humanité. La planète est inhabitable sans la bonne technologie et la protection de l’environnement. Finch est en train de mourir. Finch veut juste ce qu’il y a de mieux pour son chien. Qu’as-tu besoin de plus?

Finch est une parabole sans assez à dire.

La plupart de ces éléments sont établis au départ. Alors pourquoi Finch explique-t-il l’appauvrissement de la couche d’ozone à Jeff ? Pourquoi devons-nous le voir lire un livre de santé intitulé « Les effets des rayonnements ionisants » en plus des signes évidents de sa santé malade ? « Sur le nez » serait sous-estimer l’approche de ce film à pratiquement tout.

À la base, Finch ne semble pas savoir ce qu’il veut être. Nous pourrions généreusement l’appeler un film familial, racontant l’histoire d’un homme confronté à la perte, à l’isolement et à sa propre mortalité pour les adultes, et une histoire originale d’homme et de chien avec une exposition maladroite pour les enfants. Mais ce n’est pas tout à fait vrai non plus. C’est un peu sombre pour les enfants, et un peu évident pour les adultes. Il veut être une parabole mais n’a pas assez à dire.

En fin de compte, Finch fonctionnerait mieux en tant que court métrage Pixar avec peu ou pas de dialogue. S’étalant sur deux heures, cela devient une corvée.

L’avenir des films Apple TV Plus

Miser sur Tom Hanks n’est bien sûr pas une mauvaise idée pour Apple. Et sur le papier, Finch ressemble au genre de projet dans lequel Apple devrait investir.

Pour l’avenir, il y a des titres pour s’enthousiasmer. Le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, est à voir. Il est attendu plus tard cette année, à temps pour se qualifier pour les Oscars. Et La Tragédie de Macbeth, de Joel Coen (la moitié des frères Coen, ici en solo) s’annonce tout aussi excitante.

Peut-être qu’à mesure qu’Apple TV Plus développera sa bibliothèque de films, il pourra survivre à quelques ratés comme Finch, au milieu des bien meilleurs Greyhound et Wolfwalkers.

Pour l’instant, cependant, c’est toujours un touch-and-go pour le jeune service de streaming.