Le véhicule de travail autonome de Honda charge déjà des matériaux au Mexique | Moteur

Petit à petit, les véhicules autonomes quittent la phase de prototype et deviennent de véritables projets déjà en chantier.

Le marché automobile vit une double révolution comme jamais auparavant dans l’histoire.

D’un côté est le passage du carburant à l’électricité. Et non moins important et compliqué, eJe passe de la conduite manuelle à la conduite automatique.

La marque japonaise Honda fait deux sauts en même temps avec son véhicule de travail électrique autonome, le Honda AWV, qui travaille déjà sur le terrain au Mexique. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

Il ne s’agit pas d’un prototype ou d’une phase de test. C’est fait transporter des matériaux, de l’eau et les travailleurs eux-mêmes, dans une installation de panneaux solaires au Mexique.

L’ouvrage s’étend sur plusieurs kilomètres et des panneaux solaires, du ciment, de l’eau et d’autres matériaux doivent être constamment transportés d’un bout à l’autre du chantier.

Lors de l’utilisation de véhicules autonomes, les travailleurs ne sont pas engagés dans des tâches de chauffeur, et ils peuvent travailler sur des tâches plus productives.

Comment fonctionne ce véhicule autonome Honda AWV ?

Il dispose de une caméra à 360 degrés en haut, et une caméra 3D sur le devant. De plus, six caméras et capteurs autour du véhicule, avec LiDAR, radar et GPS, entre autres.

Ces caméras et capteurs détectent tout ce qui se trouve autour, et un logiciel d’intelligence artificielle est ce qui différencie les personnes et les obstacles, pour les arrêter ou les éviter.

Comme il a le GPS, un opérateur peut marquer son itinéraire sur une carte satellite, via un mobile ou une tablette. Il peut également être conduit avec une télécommande. Comme on le voit dans la vidéo, il n’a pas de volant ni d’habitacle.

Les Honda AWV est capable de transporter jusqu’à 399 kilos de poids, et a une portée de 45 kilomètres. Honda n’a pas divulgué sa vitesse, un fait secondaire étant donné qu’il s’agit d’un véhicule cargo.

Il est encore temps pour nous de voir des véhicules autonomes circuler sur la route, mais dans des environnements vastes et contrôlés, comme un chantier de construction, ils deviendront un nouvel outil de plus.