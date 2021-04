Le véhicule d’investissement NFT va devenir public à Londres

Une société d’investissement de jetons non fongible se prépare à lever 10 millions de livres (13,7 millions de dollars) en cotant sur le marché mondial de la bourse Aquis, rapporte ..

Surnommée NFT Investments, la société a été lancée par les cofondateurs de la société minière de crypto Argo Blockchain.

Décrit comme un véhicule d’investissement pour des œuvres d’art numériques uniques, NFT Investments s’attend à ce que le flottant se traduise par une valorisation de l’entreprise de 25 millions de livres (34,4 millions de dollars).

Le marché du NFT a explosé à la fin de l’année, certaines œuvres d’art numériques se vendant jusqu’à 70 millions de dollars ces dernières semaines. L’industrie dans son ensemble a maintenant connu plus d’un demi-milliard en volume total en un peu plus de trois mois.

Les jetons non fongibles diffèrent des jetons de crypto-monnaie typiques comme Bitcoin (BTC) en ce qu’ils sont conçus pour être uniques et non interchangeables avec d’autres jetons de leur acabit. Cela les rend inutiles en tant que devises transactionnelles, mais précieuses en tant que signifiants de la propriété exclusive. À ce jour, des œuvres de n’importe quel nombre de supports populaires et artistiques ont été transférées sur la blockchain en tant que NFT, y compris, mais sans s’y limiter, des dessins, des peintures, des œuvres d’art générées par ordinateur, de la musique et des GIF.

Cependant, tout le monde ne pense pas que l’industrie dérivée est là pour rester dans sa forme actuelle. Les bruits provenant des médias grand public continuent d’avertir d’une explosion imminente de la bulle, tandis que des personnalités populaires de l’espace crypto-monnaie ont exprimé leur inquiétude que la technologie NFT ne devienne qu’un autre jouet de riches célébrités.