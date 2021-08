Le véhicule préféré de Tom Hanks, son Airstream bien connu, est mis aux enchères | Moteur

Si vous voulez voyager comme une star, la caravane Airstream de Tom Hanks est maintenant en vente, décorée par lui-même et pleine de souvenirs. Bien sûr, pour environ 200 000 euros.

Forrest Gump, Il faut sauver le soldat Ryan, Castaway, Le Da Vinci Code… Ce que cette caravane n’a pas vu ! La moitié de l’histoire d’Hollywood au cours des dernières décennies a défilé ici. Et c’est qu’en ce moment il est à vendre Airstream de Tom Hanks, qui l’accompagne dans tous ses travaux depuis 30 ans. La maison Bonhams sera celle qui la mettra aux enchères le 13 août, et elle a déjà mis ses dents longues à ses acheteurs potentiels avec quelques anecdotes qui s’y sont déroulées.

Il s’agit plus précisément d’une remorque de voyage Airstream Model 34 Limited Excella de 1992, qui mesure environ 10,70 mètres et que l’acteur a acquise en 1993, juste pour le tournage de ‘Something to Remember’, cette comédie romantique mythique dans laquelle Meg Ryan a simulé un orgasme dans un restaurant. Hanks lui-même se souvient, dans des déclarations à la maison de vente aux enchères, qu’il avait commandé la caravane aussi vide que possible, car il voulait être celui qui la décorait à sa guise.

“Je l’ai acheté à une époque où les tournages étaient plus lents. J’ai passé trop de temps dans des caravanes avec des meubles laids et inconfortables”, explique le lauréat de deux Oscars. “Quand il est arrivé, je n’avais que la cuisine, la salle de bain et un bureau. Je voulais un canapé normal, de chez moi, alors ils m’en ont fait un sur mesure avec des pieds amovibles, pour qu’il passe à travers la porte.”

En plus d’être leur refuge pendant les heures creuses sur le plateau, cette caravane est aussi devenue un lieu de détente entre amis. “Kevin Bacon, Bill Paxton et moi avons vu un documentaire ici à propos de Buster Keaton, puis nous sommes allés au cimetière de Forest Lawn, vêtus de combinaisons spatiales «Apollo 13» pour rendre hommage à sa tombe », se souvient Hanks.

Entre autres, l’Airstream de Tom Hanks est équipé d’une génératrice Honda ES 6500 120/240 volts, d’un auvent et de meubles pour créer un petit patio, de deux réservoirs de propane et même d’un petit foyer. Vous trouverez aussi des petites touches de glamour ici et là, comme des autocollants de la NASA ou du tournage auquel vous avez participé, Et un autographe de l’interprète sur… une des bouches de climatisation.

Bref, l’endroit idéal pour jouer la star et dire à sa famille : “Je n’en peux plus, je m’en vais, si quelqu’un a besoin de moi je serai dans ma loge !”. Bien que, si telle est votre intention, allez préparer le chéquier, car Bonhams calcule que Il sera vendu pour un montant compris entre 127 000 et 212 000 euros. Mais bien sûr, personne n’a dit que vivre comme une légende du cinéma était bon marché.

Cet article a été publié dans Autobild par Iván Fombella.