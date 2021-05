Le vélo à voile traverse le détroit qui sépare les deux îles de la Nouvelle-Zélande | Vie

Les vélos peuvent désormais quitter la terre ferme et naviguer sur les rivières et les mers. Au moins l’hydroptère Manta5 XE-1, qui est déjà en production, et peut être acheté en Europe.

Nous avons vu plusieurs tentatives pour construire vélos aquatiques, mais le modèle Manta5 est de loin le plus avancé et le plus efficace, grâce à aide au pédalage assuré par son moteur électrique.

Fabriqué en fibre de verre et aluminium aérospatial, Vélo de voile hydrofoiler Manta5 XE-1 Il utilise la même technologie pour glisser sur l’eau que les catamarans de l’America’s Cup, comme l’italien Luna Rossa.

Il a récemment battu un record du monde en devenant la première vélo traversée du détroit de Cook, qui sépare les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Il a parcouru les 25 km de distance avec une seule charge de batterie. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce vélo aquatique est qu’il a réussi à maintenir l’essence du cyclisme : la position sur le vélo et le pédalage sont identiques à rouler au sol, mais dans l’eau.

Les cyclistes ne remarqueront aucune différence dans la technique de pédalage, bien que logiquement rouler dans l’eau soit une expérience complètement nouvelle.

Comme nous le dit New Atlas, le projet est en développement depuis 2017. En 2019, ils ont produit les premières unités pour les sponsors, mais la pandémie a tout arrêté. Maintenant, en 2021, les usines sont de nouveau opérationnelles et est déjà en vente aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Vélo électrique à 7 vitesses, roues de 26 pouces, moteur de 250 W avec une batterie qui permet de rouler avec une autonomie allant jusqu’à 48 kilomètres.

En substance, Hydroptère Manta5 XE-1 c’est un vélo électrique avec des curseurs au lieu de roues. Il dispose d’un moteur électrique qui offre une assistance au pédalage, pour atteindre une vitesse maximale de 22 km / h. La batterie dure environ quatre heures et demie, assez pour une journée à la plage.

Comme on peut le voir dans la vidéo, c’est un modèle très stable avec lequel il est même possible d’incliner le corps en tournant, sans perdre l’équilibre.

La Vélo de voile hydrofoiler Manta5 XE-1 il est déjà en vente en Europe, via son site Internet. Il a un prix de 7 990 euros.